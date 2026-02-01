Cada 2 de febrero, miles de fieles en el Perú y otros países de Latinoamérica conmemoran el Día de la Virgen de la Candelaria, una de las festividades religiosas más significativas del calendario católico. En esta fecha especial, la devoción se expresa no solo con celebraciones y danzas, sino también a través de la oración, considerada por los creyentes como un acto central de fe y esperanza.

Ante la llegada de esta conmemoración en 2026, muchos devotos se preguntan qué oración pueden elevar para encomendarse a la Virgen de la Candelaria y pedir su protección. A continuación, te compartimos la plegaria que suelen rezar los fieles en su día.

¿QUÉ ORACIÓN PUEDEN REZAR LOS FIELES A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA EN SU DÍA?

En esta fecha, los devotos suelen dirigir una oración en la que expresan confianza, gratitud y súplica a la Virgen de la Candelaria, pidiéndole luz en momentos difíciles, protección ante los peligros y fortaleza para enfrentar los problemas. La plegaria también destaca su rol como intercesora ante Dios y como madre que acompaña, consuela y guía a quienes ponen su fe en ella.

Según comparte la plataforma Aciprensa, la oración en cuestión es la siguiente:

Queridísima Virgen de la Candelaria:

nos reunimos junto a ti con humildad y esperanza

pues sabemos nos amas, nos escuchas y nos das luz

en todo momento y situación,

sobre todo cuando estamos agobiados por los problemas;

hoy llegamos ante tu Imagen llenos de ilusión

con nuestra fe y confianza puestas en ti Señora,

y te traemos nuestra devoción y nuestro cariño,

acéptalos amada Virgen Santísima,

y no nos dejes sufrir más, dulce Madre nuestra.

Déjanos contemplar tus virtudes

y enséñanos a imitarlas para que seamos mejores.

Que nos parezcamos a ti cada día más,

para agradar al Señor como tú lo hiciste

y vivamos así, en paz, amor y alegría

y lleguemos luego a compartir contigo

la dicha eterna de la Gloria Celestial.

Virgen Inmaculada de la Candelaria

apiádate, Señora, y danos tus bendiciones,

porque de cuantos en ti confían y esperan,

Tú eres el mejor puerto de salvación

y con tus maternales caricias

todos recibimos los tesoros de los Cielos.

Oh, María, nuestra esperanza

nuestro amparo y nuestro auxilio,

nuestro refugio, claridad y camino

nuestra madre atenta que nos guardas y guías,

te suplicamos una vez más seas nuestro consuelo,

nuestra bendita mediadora con el Señor

y nos ayudes a conseguir solución en nuestros problemas.

Oh Virgen Santísima de la Candelaria:

más que todas las criaturas bienaventuradas:

te rogamos que hoy tu alma esté con nosotros,

líbranos, Señora, de todos los peligros,

aléjanos de enemigos, enfermedad y todo mal

y danos tu ayuda para salir de esta difícil situación

que hoy nos embarga el ánimo y nos hace padecer,

te suplicamos que nos alcances de tu Hijo amado,

Nuestro Señor Jesucristo,

remedio para salir con bien de estas dificultades:

Oh, Virgen de la Candelaria,

te damos gracias, Madre y Señora nuestra;

conscientes de nuestras debilidades acudimos a ti,

somos tus hijos y nos ponemos en tus manos,

haz que con tu poderosa intercesión

sea concedido lo que solicitamos,

y no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado

para que nos eduques y logres hacer de nosotros

verdaderos hijos de Dios.

Amada Virgencita haz que también nosotros suspiremos

por tener a Cristo en nuestro corazón

y así tú puedas entregarlo a Dios.

Así sea.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA EL 2 DE FEBRERO?

La fecha está vinculada a una tradición de la Iglesia católica que recuerda dos episodios bíblicos ocurridos cuarenta días después del nacimiento de Jesús: la purificación de María y la presentación del niño en el templo de Jerusalén. Con el paso de los siglos, esta devoción tomó el nombre de Candelaria, en referencia a la luz y la vela que simbolizan guía y esperanza para los creyentes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA?

La historia de esta advocación se remonta a finales del siglo XIV, cuando, según la tradición, una imagen mariana apareció ante dos pastores indígenas en la isla de Tenerife, en España. La figura representaba a una mujer que sostenía una vela y cargaba a un niño en brazos, imagen que rápidamente despertó veneración y dio origen a un culto que luego se extendió a distintos países, incluido el Perú.

¿POR QUÉ PUNO ES EL PRINCIPAL ESCENARIO DE ESTA FESTIVIDAD EN EL PERÚ?

Aunque la devoción a la Virgen de la Candelaria está presente en varias regiones del país, es en Puno donde la celebración alcanza mayor magnitud. Cada año, la ciudad recibe a miles de visitantes que llegan para participar en actividades religiosas y expresiones culturales, como pasacalles y danzas tradicionales, protagonizadas por decenas de miles de danzantes y músicos provenientes de distintas zonas del país.

VÍDEO RECOMENDADO: