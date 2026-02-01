Redacción EC
Redacción EC

Cada 2 de febrero, miles de fieles en el Perú y otros países de Latinoamérica conmemoran el Día de la , una de las festividades religiosas más significativas del calendario católico. En esta fecha especial, la devoción se expresa no solo con celebraciones y danzas, sino también a través de la oración, considerada por los creyentes como un acto central de fe y esperanza.

Ante la llegada de esta conmemoración en 2026, muchos devotos se preguntan qué oración pueden elevar para encomendarse a la Virgen de la Candelaria y pedir su protección. A continuación, te compartimos la plegaria que suelen rezar los fieles en su día.

¿QUÉ ORACIÓN PUEDEN REZAR LOS FIELES A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA EN SU DÍA?

En esta fecha, los devotos suelen dirigir una oración en la que expresan confianza, gratitud y súplica a la Virgen de la Candelaria, pidiéndole luz en momentos difíciles, protección ante los peligros y fortaleza para enfrentar los problemas. La plegaria también destaca su rol como intercesora ante Dios y como madre que acompaña, consuela y guía a quienes ponen su fe en ella.

Según comparte la plataforma Aciprensa, la oración en cuestión es la siguiente:

Queridísima Virgen de la Candelaria:

nos reunimos junto a ti con humildad y esperanza

pues sabemos nos amas, nos escuchas y nos das luz

en todo momento y situación,

sobre todo cuando estamos agobiados por los problemas;

hoy llegamos ante tu Imagen llenos de ilusión

con nuestra fe y confianza puestas en ti Señora,

y te traemos nuestra devoción y nuestro cariño,

acéptalos amada Virgen Santísima,

y no nos dejes sufrir más, dulce Madre nuestra.

Déjanos contemplar tus virtudes

y enséñanos a imitarlas para que seamos mejores.

Que nos parezcamos a ti cada día más,

para agradar al Señor como tú lo hiciste

y vivamos así, en paz, amor y alegría

y lleguemos luego a compartir contigo

la dicha eterna de la Gloria Celestial.

Virgen Inmaculada de la Candelaria

apiádate, Señora, y danos tus bendiciones,

porque de cuantos en ti confían y esperan,

Tú eres el mejor puerto de salvación

y con tus maternales caricias

todos recibimos los tesoros de los Cielos.

Oh, María, nuestra esperanza

nuestro amparo y nuestro auxilio,

nuestro refugio, claridad y camino

nuestra madre atenta que nos guardas y guías,

te suplicamos una vez más seas nuestro consuelo,

nuestra bendita mediadora con el Señor

y nos ayudes a conseguir solución en nuestros problemas.

Oh Virgen Santísima de la Candelaria:

más que todas las criaturas bienaventuradas:

te rogamos que hoy tu alma esté con nosotros,

líbranos, Señora, de todos los peligros,

aléjanos de enemigos, enfermedad y todo mal

y danos tu ayuda para salir de esta difícil situación

que hoy nos embarga el ánimo y nos hace padecer,

te suplicamos que nos alcances de tu Hijo amado,

Nuestro Señor Jesucristo,

remedio para salir con bien de estas dificultades:

Oh, Virgen de la Candelaria,

te damos gracias, Madre y Señora nuestra;

conscientes de nuestras debilidades acudimos a ti,

somos tus hijos y nos ponemos en tus manos,

haz que con tu poderosa intercesión

sea concedido lo que solicitamos,

y no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado

para que nos eduques y logres hacer de nosotros

verdaderos hijos de Dios.

Amada Virgencita haz que también nosotros suspiremos

por tener a Cristo en nuestro corazón

y así tú puedas entregarlo a Dios.

Así sea.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA EL 2 DE FEBRERO?

La fecha está vinculada a una tradición de la Iglesia católica que recuerda dos episodios bíblicos ocurridos cuarenta días después del nacimiento de Jesús: la purificación de María y la presentación del niño en el templo de Jerusalén. Con el paso de los siglos, esta devoción tomó el nombre de Candelaria, en referencia a la luz y la vela que simbolizan guía y esperanza para los creyentes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA?

La historia de esta advocación se remonta a finales del siglo XIV, cuando, según la tradición, una imagen mariana apareció ante dos pastores indígenas en la isla de Tenerife, en España. La figura representaba a una mujer que sostenía una vela y cargaba a un niño en brazos, imagen que rápidamente despertó veneración y dio origen a un culto que luego se extendió a distintos países, incluido el Perú.

¿POR QUÉ PUNO ES EL PRINCIPAL ESCENARIO DE ESTA FESTIVIDAD EN EL PERÚ?

Aunque la devoción a la Virgen de la Candelaria está presente en varias regiones del país, es en Puno donde la celebración alcanza mayor magnitud. Cada año, la ciudad recibe a miles de visitantes que llegan para participar en actividades religiosas y expresiones culturales, como pasacalles y danzas tradicionales, protagonizadas por decenas de miles de danzantes y músicos provenientes de distintas zonas del país.

VÍDEO RECOMENDADO:

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

TAGS