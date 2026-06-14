El Mundial 2026 ya comenzó a encender pasiones en millones de aficionados alrededor del planeta. Sin embargo, mientras la atención se concentra en los goles, las atajadas y las sorpresas dentro del campo, fuera de él se repiten conductas que pasan casi desapercibidas. Algunos hinchas no pueden dejar de mover los dedos, otros balancean constantemente las piernas y muchos terminan llevándose las manos a la boca para morder sus uñas en los momentos de mayor tensión. Los especialistas en psicología explican estas razones en los aficionados ya que no solo es por lo que se vive en el momento. Mientras los hinchas creen estar observando únicamente lo que sucede en la cancha, su cuerpo también está jugando su propio partido por el impulso de sus emociones. El fútbol está lleno de pasiones y emociones.

Conoce las razones y más sobre los aficionados que se muerden las uñas cuando ven un partido de fútbol

Uno de los hábitos más frecuentes es la onicofagia, el acto de morderse las uñas. Esta conducta suele aparecer en situaciones de incertidumbre o nerviosismo y, aunque parezca inofensiva, puede ocasionar lesiones en la piel, desgaste dental e incluso facilitar el ingreso de bacterias y otros microorganismos al organismo. Del mismo modo, movimientos constantes de manos, pies o dedos pueden reflejar estados de ansiedad que muchas veces pasan inadvertidos para quien los realiza. Para American Psychological Association, la onicofagia suele funcionar como una vía de escape momentánea para la ansiedad. Asimismo, la atención se desplaza hacia una acción repetitiva y concreta, lo que ayuda a disminuir por algunos instantes la preocupación generada por el partido. Hay que recordar que el fútbol puede convertirse en una experiencia emocional muy intensa.

¿Qué otras conductas automáticas destinadas a reducir la tensión interna se comienza hacer por los nervios?

Mover los dedos de manera repetitiva es una reacción común ante situaciones de tensión o expectativa. Este gesto aparentemente simple ayuda al organismo a liberar parte de la energía acumulada por el sistema nervioso, funcionando como una válvula de escape frente a la ansiedad del momento. Aunque suele pasar desapercibido, el cuerpo utiliza este mecanismo para canalizar la descarga de adrenalina que se produce cuando un equipo está cerca de anotar o cuando el resultado permanece incierto hasta los últimos minutos del partido. Si una persona está cómodamente sentada frente al televisor, su cerebro puede reaccionar como si formara parte de la acción. En momentos de máxima tensión e incertidumbre, especialmente cuando una jugada puede definir el resultado de un partido, el organismo activa mecanismos de alerta. Como consecuencia, se liberan hormonas vinculadas al estrés y la emoción, generando una intensa respuesta física y emocional.

¿Qué recomiendan los especialistas para evitar morderse las uñas o mover los dedos constantemente?

Los psicólogos recomiendan identificar estos comportamientos y reemplazarlos por alternativas más saludables, como ejercicios de respiración, pausas de relajación o actividades que mantengan las manos ocupadas sin generar daño físico. Lo curioso es que, mientras los aficionados creen estar observando únicamente lo que sucede en la cancha, su cuerpo también está jugando su propio partido. Y en cada penal, cada ataque peligroso o cada gol agónico, pueden aparecer señales silenciosas que revelan hasta qué punto el fútbol es capaz de poner a prueba las emociones humanas. Los especialistas recomiendan:

Pelotas antiestrés, dispositivos diseñados para manipular con los dedos o cualquier objeto que permita canalizar la inquietud física.

Sostener una botella o un vaso con agua. Más allá de la hidratación, el simple hecho de tener algo entre las manos reduce la tendencia a llevar los dedos a la boca.

Consumir snacks livianos o masticar chicle, una práctica que ayuda a mantener la boca ocupada y dificulta el impulso de morder las uñas.

Aprovechar una pausa del partido para levantarse, caminar algunos pasos o estirar las piernas ayuda a liberar parte de la energía acumulada.

Aplaudir, celebrar jugadas o acompañar activamente el encuentro con gestos puede transformarse en una salida más saludable para la tensión emocional.

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