Por Redacción EC

El Mundial 2026 ya comenzó a encender pasiones en millones de aficionados alrededor del planeta. Sin embargo, mientras la atención se concentra en los goles, las atajadas y las sorpresas dentro del campo, fuera de él se repiten conductas que pasan casi desapercibidas. Algunos hinchas no pueden dejar de mover los dedos, otros balancean constantemente las piernas y muchos terminan llevándose las manos a la boca para morder sus uñas en los momentos de mayor tensión. Los especialistas en psicología explican estas razones en los aficionados ya que no solo es por lo que se vive en el momento. Mientras los hinchas creen estar observando únicamente lo que sucede en la cancha, su cuerpo también está jugando su propio partido por el impulso de sus emociones. El fútbol está lleno de pasiones y emociones.