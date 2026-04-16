Por Redacción EC

A nivel global, la ciberdelincuencia avanza a pasos agigantados, y tanto ciudadanos de a pie como empresas pueden llegar a verse perjudicados si caen en alguna de las diversas modalidades de fraude digital existentes. Con respecto al uso de tarjetas bancarias que pueden ser objeto de robo de datos, por ejemplo, ahora llama la atención el papel de aluminio como solución casera y económica cuyas características evidenciarían efectividad, pero con ciertas limitaciones. La información brindada sobre todo trasciende entorno a la posibilidad de proteger dicho instrumento de pago, y mediante la utilidad de la lámina capaz de salvarte de potencial skimming inalámbrico.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.