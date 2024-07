Qué universidad peruana acaba de recibir el licenciamiento de SUNEDU: ¿Hasta cuándo tiene vigencia?

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha determinado diversas normas y licenciamiento que las casas de estudios superior tienen que cumplir, como en la calidad de sus profesores y sus instalaciones. Sin embargo, existe una universidad que ha recibido la licencia institucional para que vuelva a brindar el servicio educativo superior universitario a muchos jóvenes.

¿QUÉ UNIVERSIDAD RECIBIÓ EL LICENCIAMIENTO DE SUNEDU?

Mediante la Resolución N° 0018-2024-SUNEDU-CD, anunció que se entregó el licenciamiento con una duración de seis años a la Universidad Peruana del Centro (Upecen) para realizar estudios de Ingeniería Civil, Obstetricia y Enfermería, ubicada en Huancayo, Junín. De esta manera, mencionado organismo sostiene que esta casa de estudios deberá cumplir con ciertos requerimientos, como los Estados Financieros; evidencias de la implementación de procedimientos, acciones, control y monitoreo de cuentas por cobrar, entre otras solicitudes.

Asimismo, la Sunedu recordó que la Upecen tendrá que presentar evidencias de la implementación y mantenimiento de los módulos de tesorería y contabilidad (Gestión Administrativa) e implementación de sistema de préstamo, acceso a base de datos externa, reserva de libros y salas de estudio, información bibliográfica, uso de etiquetas temáticas del sistema de Gestión de Acervo Bibliográfico ante la Dirección de Licenciamiento previo al inicio del semestre 2024-II.

¿POR QUÉ LA SUNEDU LE NEGÓ EL LICENCIAMIENTO A UPECEN?

La Sunedu señaló que denegó el licenciamiento a la Universidad Peruana del Centro debido a que no pudo cumplió con ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) solicitadas por la Ley Universitaria. Además, no llevó a cabo investigaciones y la ejecución del Plan de Adecuación (PDA) no fue el indicado para subsanar las observaciones dadas por el organismo.

¿QUÉ UNIVERSIDADES PERUANAS NO RECIBIERON EL LICENCIAMIENTO DE SUNEDU?

Universidad Privada Juan Pablo II (UJPII): Esta casa de estudios que se creó en el 2010 y se ubicaba en Ate, contaba con 930 estudiantes y una plantilla de 90 docentes en sus instalaciones. Aunque, se vieron obligados a cerrar por la Sunedu debido a que no cumplieron ciertas normas.

Universidad Privada Telesup: Según la resolución del consejo directivo de la Sunedu, Telesup no pudo demostrar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y tendrá que ponerle fin a sus actividades en un tiempo de dos años, pese a que no puede recibir más estudiantes. De igual manera, los grados y títulos que brinden seguirá siendo válidos y reconocidos.

Universidad Alas Peruanas (UAP): Esta institución de educación superior cerró sus puertas el 16 de noviembre de 2021, luego que se rechazara el licenciamiento por parte de la Sunedu. Por ello, los estudiantes que lograron matricularse en ese momento pudieron pasarse a otra universidad licenciada o convalidar sus estudios.

Universidad Privada de Pucallpa: Sunedu denegó la licencia institucional en 2019 ya que no pudieron cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Tras darle un plazo de dos años para que cierre, la universidad finalizó sus actividades en 2021.

Universidad Científica del Perú (UCP): Esta institución de educación superior no logró la licencia institucional de Sunedu en 2023. Aunque, esta vez sus estudiantes pudieron convalidar sus estudios en otras universidades licenciadas.