Reimond Manco no se quedó callado. En una reciente declaración que ha sacudido a los hinchas blanquiazules, el talentoso pero polémico exjugador de Alianza Lima lanzó duras críticas a la dirigencia del club tras la llegada del nuevo técnico, Mariano Soso. ¿Qué fue lo que dijo? En la siguiente nota te contamos cuáles fueron sus declaraciones.

¿CUÁLES FUERON LAS FUERTES CRÍTICAS DE REIMOND MANCO CONTRA LA DIRIGENCIA DE ALIANZA LIMA TRAS LA LLEGADA DE SOSO?

Reimond Manco expresó su desacuerdo con la decisión de la dirigencia de Alianza Lima de nombrar a Mariano Soso como nuevo director técnico, cuestionando la destitución de Diego Ortiz, un joven entrenador identificado con el club. Manco destacó que Ortiz, quien asumió de manera interina, había demostrado capacidad y buenos resultados al ganar dos partidos, lo que, según él, justificaba darle una oportunidad en lugar de traer a un extranjero. Señaló que Soso, aunque capaz, comenzó su carrera en Perú, lo que subraya la tendencia de contratar técnicos foráneos en lugar de confiar en el talento local.

Además, Manco argumentó que Ortiz, a pesar de su juventud, tenía el potencial y la proyección necesarios para dirigir al primer equipo de Alianza Lima. En su crítica, mencionó a varios entrenadores jóvenes de renombre internacional, como Julian Nagelsmann y Rúben Amorim, quienes han demostrado éxito a temprana edad en clubes de élite. Esto refuerza su posición de que la edad no debería ser un impedimento para liderar equipos profesionales, cuestionando la decisión de la directiva de no confiar en Ortiz.

Finalmente, Manco recordó el caso de Guillermo Salas, quien, a pesar de su juventud, llevó a Alianza Lima al título nacional tras reemplazar a Carlos Bustos en 2022. Criticó la lógica de la directiva, insinuando que solo confían en entrenadores de la casa cuando el equipo se encuentra en una situación crítica. Según Manco, este enfoque muestra una falta de visión a largo plazo y subestima el potencial de los técnicos jóvenes y formados en el club.

¿POR QUÉ REIMOND MANCO DECIDIÓ YA NO PARTICIPAR EN LA LIGA 1 2024?

En un nuevo episodio del programa digital “Doble Punta” con los periodistas Horacio Zimmermann y Pedro García, Reimond Manco explicó que una lesión muscular fue el motivo por que el tomó la radical decisión de no volver al fútbol peruano.

“Me lesioné y me frustré ya a poco tiempo para que comience el Torneo Clausura. Me desgarré horrible, me recuperé y me volví a desgarrar. Entonces para que seguir dándole cuerda. Tengo que ponerme bien. Y no puedo ser tan insensato, considerando que el equipo ya avanzó con la pretemporada, está previo al campeonato”, expresó para el programa ‘Doble Punta’.

En esta línea, reconoció que sus ganas de jugar le afectaron físicamente. “Al tratar de llegar, lo intenté, lo di todo, pero creo yo que me apuré. Debí ir de menos a más. Y me pasó factura”, sostuvo.

Al darse cuenta que aún no estaba preparado para regresar a las canchas, habló con Freddy Chávez, presidente de Unión Comercio, para comunicarle que no podrá incorporarse a su equipo.

“Yo quiero estar en mi mejor versión, y si voy a estar a medias, el único perjudicado voy a ser yo. Entonces, hablé con Freddy y le dije: ‘Vamos despacio. Déjame este año recuperarme bien. Empezar a entrenar, ir tomando aire de a pocos, y vemos el próximo año cómo va’”, comentó Manco.

¿CÓMO INTENTÓ CONVENCER FREDDY CHÁVEZ A REIMOND MANCO PARA QUE SE SUME DE CUALQUIER FORMA A UNIÓN COMERCIO?

En otra parte de la entrevista, Reimond Manco comentó que el presidente del club selvático le dijo que no le importaba su condición, simplemente quería que aporte con su habilidad para dar pases filtrados. Sin embargo, este aspecto no era del interés de Manco.

“Yo no quiero ser un jugador que dé un chispazo en 45 minutos y con eso sea figura de la cancha. Yo quiero ser alguien que sea recurrente, consecuente, y que los 45, 80 o 90 minutos sea parejo. Entonces le dije: ‘Freddy, lo que pasa es que tú estás buscando alguien que entre dos minutos y te dé un pase gol y ya está. Pero yo no quiero eso para mí’”, comentó.

¿REIMOND MANCO PLANEA RETIRARSE?

Tras el revelar el motivo por el que decidió no volver al fútbol peruano, Manco aseguró que no jugará este 2024, pero hará lo posible por hacerlo el próximo año. “No voy a llegar al 100% (para el Torneo Clausura 2024). Entonces para qué dar una mala imagen, una falsa expectativa, una película de acción donde voy a jugar y voy a ser convocado a la selección. (...) A veces tú mentalmente quieres, pero corporalmente el cuerpo te lo niega. Tengo que empezar de cero, de menos a más, y ver cómo vamos para el próximo año”, comentó.

Por otro lado, el mediocampista no descartó que su situación física lo lleve a retirarse definitivamente del fútbol profesional. “No se pueden forzar las cosas. Tengo que ver qué es lo mejor para mí, la vida no se acaba. Hasta el momento, con la carrera que he tenido jugando 17 años en el fútbol profesional, me siento feliz con lo que he logrado. He jugado un Mundial, así sea en menores, y no fuimos de paseo”, reconoció.