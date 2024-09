Giancarlo el ‘Flaco’ Granda es uno de los periodistas deportivos que han ganado mayor notoriedad en los últimos meses por sus polémicos comentarios. Sin embargo, también cabe señalar el comunicador también ha incursionado de gran manera en el ámbito de la farándula. A propósito de ello, el analista deportivo tuvo un fuerte cruce de palabras con Susy Díaz que se volvió viral y provocó diferentes reacciones en redes sociales.

Susy Díaz le responde al ‘Flaco’ Granda por negarse al salir con ella: “Los huesos duelen”

En medio de la transmisión del programa “América Hoy”, Brunella Horna, conductora de dicho espacio, le consultó a la exvedette qué le parecía Granda. Ella dio a entender que sí tenía simpatía. Sin embargo, el ‘Flaco’ se negó a salir con Díaz.

“No, podría ser mi madre. Podría ser mi abuela, digo, mi madre”, señaló Giancarlo, quien provocó que el resto del elenco y la misma Susy se sorprendan con lo mencionado. No obstante, la expareja del popular ‘Mero Loco’ no se quedó atrás y le contestó de forma sarcástica. “No, la verdad es que yo ya he estado con un flaquito como tú y los huesos duelen”.

La respuesta de Susy Díaz a los rumores que aseguran que tiene una fortuna

En junio de este año, y en dialogo para Expreso, Susy Díaz respondió sobre los rumores que aseguran que tiene una gran riqueza, por lo que no dudo en dejar en claro que no cuenta con un gran patrimonio como muchas personas creen, pues durante mucho tiempo estuvo pagando como deuda al Estado peruano.

“Por favor, no especulen. Yo no tengo una fortuna, solo tengo puras deudas. Me quedé sin plata por pagar los 188 000 soles al Estado. Además, estoy abonando una cuenta pendiente que tiene mi hija Flor Polo con un dedo”, dijo al inicio.

Qué más dijo Susy Díaz

Asimismo, Díaz sostuvo que su dinero se va a saldar cuentas pues no le gusta deber a nadie. Por ello, contó que viene pagando los arbitrios municipales debido a sus bienes materiales y que también la Sunat la viene presionando financieramente. Finalmente, Susy Díaz aclaró que no le toma importancia a todas las especulaciones ya que está centrada en que su familia salga adelante, es decir, su hija Flor Polo y sus dos nietos.

“Yo soy muy responsable con todos mis compromisos económicos, no me gusta deberle a nadie, prefiero vender hasta mis calzones. Vivo para los míos, mi hija y mis nietos son mi mayor tesoro, por ellos me desvivo, son los grandes amores de mi vida. Lamentablemente no he tenido suerte con mis parejas, todos me salieron malucos”, explicó para mencionado medio.