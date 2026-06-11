Resumen

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La obtención del Sello SOFÍA tiene un impacto directo en los estudiantes de la Universidad Continental, porque respalda que su formación se desarrolla en una institución evaluada bajo estándares internacionales de calidad | Foto: Universidad Continental
La obtención del Sello SOFÍA tiene un impacto directo en los estudiantes de la Universidad Continental, porque respalda que su formación se desarrolla en una institución evaluada bajo estándares internacionales de calidad | Foto: Universidad Continental
Por Redacción EC

La Universidad Continental, parte de Continental International Education, ecosistema internacional de educación superior con presencia en Estados Unidos, España y Perú, se convirtió en la primera universidad peruana en obtener el Sello SOFÍA, una acreditación internacional institucional que reconoce la calidad educativa de las instituciones de educación superior y que se basa en los Estándares y Directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, conocidos como ESG.