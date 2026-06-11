La Universidad Continental, parte de Continental International Education, ecosistema internacional de educación superior con presencia en Estados Unidos, España y Perú, se convirtió en la primera universidad peruana en obtener el Sello SOFÍA, una acreditación internacional institucional que reconoce la calidad educativa de las instituciones de educación superior y que se basa en los Estándares y Directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, conocidos como ESG.

Este logro acredita a los 7 campus de la Universidad Continental en el Perú y valida la excelencia y calidad integral de su modelo educativo, así como su compromiso permanente con la innovación, la internacionalización y la mejora continua de la experiencia académica.

El Sello SOFÍA es otorgado por la Fundación para el Conocimiento madri+d, agencia española de evaluación de la calidad universitaria registrada en el European Quality Assurance Register for Higher Education —EQAR—, y constituye una acreditación integral para toda la universidad. Su propósito es reconocer a instituciones que demuestran calidad, solidez académica, gestión institucional, investigación, vinculación con el entorno, mejora continua e internacionalización.

“Este reconocimiento no es solo una distinción institucional. Es una evidencia de que la Universidad Continental está formando profesionales bajo estándares internacionales, con una cultura de mejora continua y con una visión educativa conectada con los desafíos del país y del mundo”, señaló Christina Saksanian, rectora de la Universidad Continental.

Con este logro, la Universidad Continental marca un nuevo hito para la educación superior peruana, al convertirse en la primera institución del país en alcanzar este estándar internacional de acreditación institucional. El reconocimiento confirma que la universidad cumple con criterios de calidad comparables con los marcos europeos de aseguramiento de la calidad, uno de los referentes más exigentes en educación superior.

“Hoy celebramos un nuevo reconocimiento de calidad internacional que impulsa la evolución y proyección de miles de profesionales peruanos, confirmando el valor de una educación superior conectada con el mundo y orientada al futuro”, agregó Saksanian.

Un nuevo estándar para medir la calidad universitaria

A diferencia de otros reconocimientos específicos por carrera, modalidad o programa, el Sello SOFÍA evalúa a la universidad de manera integral. Esto significa que analiza no solo la enseñanza, sino también la gestión institucional, los recursos, la investigación, la transferencia de conocimiento, la relación con el entorno, la información pública y el sistema interno de aseguramiento de la calidad.

En ese sentido, el Sello SOFÍA no solo reconoce el presente institucional de la Universidad Continental, sino que también impulsa su evolución y proyección, confirmando el valor de una educación superior conectada con el mundo, alineada con estándares internacionales y orientada a formar profesionales capaces de responder a los desafíos de un entorno global.

Beneficios para estudiantes

La obtención del Sello SOFÍA tiene un impacto directo en los estudiantes de la Universidad Continental, porque respalda que su formación se desarrolla en una institución evaluada bajo estándares internacionales de calidad.

Entre los principales beneficios para los estudiantes destacan:

Mayor reconocimiento de la calidad de su formación, al estudiar en una universidad acreditada internacionalmente bajo estándares europeos.

Más confianza para familias, empleadores e instituciones externas, al contar con una validación internacional de la calidad institucional.

Mayores oportunidades de internacionalización, mediante el fortalecimiento de convenios, movilidad académica, cooperación y redes universitarias.

Mejora continua de la experiencia universitaria, porque el sello exige planes de mejora, seguimiento y evaluación permanente.

Formación más conectada con estándares globales, lo que contribuye a preparar profesionales capaces de desenvolverse en contextos nacionales e internacionales.

De esta manera, el reconocimiento no solo representa un avance institucional, sino también un respaldo para miles de estudiantes y profesionales peruanos cuya formación adquiere mayor proyección, legitimidad y conexión con estándares globales.

Una acreditación exclusiva en la región

El Sello SOFÍA es una acreditación altamente exclusiva. De acuerdo con el registro oficial de universidades acreditadas de madri+d, hasta la última actualización pública disponible, solo un número reducido de instituciones latinoamericanas figuraban con esta acreditación.

La incorporación de la Universidad Continental como primera universidad peruana acreditada con este sello representa, por ello, un avance significativo para el sistema universitario nacional y posiciona al Perú dentro del mapa de instituciones latinoamericanas que adoptan estándares europeos para demostrar su calidad educativa.

Hoy, la Universidad Continental celebra un nuevo reconocimiento de calidad internacional que confirma su compromiso con la formación de profesionales con visión global, capacidad de innovación y preparación para contribuir al desarrollo del país y del mundo.

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