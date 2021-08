Para Quentin Tarantino, llegar al éxito como cineasta no ha sido sencillo ni mucho menos; empezó con una modesta idea en una película casi teatral como lo fue ‘Reservoir Dogs’ (1992) y hace poco contó con estrellas de talla mundial en ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019). Sin embargo, no todo ha sido bueno siempre y su más reciente confesión así lo confirma.

El director conversó con Brian Koppelman en su podcast ‘The Moment’, donde se sinceró sobre la relación entre él y su madre, Connie McHugh. “Ella se quejaba porque yo no le prestaba atención a la escuela y en una ocasión, en medio de una discusión me dijo: ‘Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor que comenzaste, ¡esa mierda se acabó!’”, contó Tarantino.

“Y cuando me dijo eso, de esa manera sarcástica, me dije: “‘Muy bien, entonces cuando me convierta en un director, nunca verá ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ella. No habrá vacaciones ni auto. No obtendrá nada por lo que me acaba de decir’”, agregó sobre la drástica decisión que tomó aquel entonces.

Ante la estupefacción del entrevistador, este le preguntó si logró cumplir la “amenaza”, a lo que el creador de ‘Pulp Fiction’ respondió afirmativamente: “La ayudé una sola vez con un problema de impuestos que tuvo, pero no hubo ni Cadillac ni casa”, continuó.

Más adelante, cerró el tema con una reflexión: “Hay consecuencias por lo que uno le dice a sus hijos, recuerden que hay consecuencias por emplear un tono sarcástico sobre lo que es importante para ellos”, explicó el cineasta de 58 que se convirtió en padre en 2020, junto a su pareja, la cantante y modelo israelí, Daniella Pick.

