¡Bebé a bordo! Uno de los personajes principales del policial “Chicago PD” se convertirá en padre. La revelación se dio durante el episodio 11 de la temporada 13 (titulado “En el camino”) que se emite en Estados Unidos.

En Latinoamérica, los usuarios de Universal+ pueden ver hasta el episodio 7 alojado en su aplicación. A partir de la primera semana de febrero se volverán a emitir los siguientes capítulos (del ocho en adelante).

Pero como decíamos al comienzo de esta nota, fue la revelación de una paternidad la que ha conmocionado a los fans de la serie estrenada en el año 2014.

Se trata de uno de los personajes que participan de la serie desde su temporada inicial. A lo largo de estos años hemos sido testigos de su evolución, desde un intrépido patrullero de Chicago hasta un valiente miembro del equipo de Inteligencia que comanda el sargento Hank Voight.

¿QUIÉN SERÁ PADRE EN “CHICAGO PD”?

Según lo que pudo verse en el episodio de esta semana en “Chicago PD”, nada menos que el detective Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) se convertirá en padre. ¿Cómo? Lo seguidores del policial recordarán que tiempo atrás tuvo una aventura de una noche con una excompañera de nombre Tasha Fox (Karen Obilom).

En el episodio del reencuentro, Tasha le contó a Kevin que tenía previsto irse a Miami porque Chicago simplemente no era lo suyo. Para ella, no vale la pena arriesgar la vida por una sociedad que muchas veces no te respeta.

Con una mentalidad opuesta, Atwater la apoyó, más no coincidió. En ese episodio ella le demostró su lealtad y como cierre terminaron en su habitación. Al parecer, unos meses después, ¡un bebé detective viene en camino!

¿Cómo hará Kevin Atwater para compaginar su arriesgada vida como oficial de Inteligencia con su faceta de padre primerizo? En su historia, Kevin ha sido casi un padre para sus hermanos menores, quienes finalmente por motivos de seguridad debieron abandonar la ciudad y buscar futuro lejos.

Tasha Fox (Karen Obilom) y Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) en un detrás de cámaras de "Chicago PD".

Kevin es el mejor amigo de la oficial Kim Burguess, quien acaba de casarse con el también detective Ada Ruzek, gran amigo del futuro padre.