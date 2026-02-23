En las últimas horas se ha hecho oficial la noticia de la muerte de “El Mencho”, el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), desatando una ola de violencia en todo México. ¿Quién era esta persona y por qué su recompensa fue tan alta? Aquí te lo contamos.

¿Quién era “El Mencho”?

“El Mencho”, cuyo nombre real era Nemesio Oseguera Cervantes, fue uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo. Se le identificaba como el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor expansión en México y otros países.

Nacido en 1966 en el estado de Michoacán, Oseguera Cervantes comenzó su carrera criminal en Estados Unidos, donde incluso fue detenido en los años 90 por delitos relacionados con drogas. Tras ser deportado a México, consolidó su poder en el crimen organizado hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del narcotráfico moderno.

El ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación

El CJNG surgió como una organización paramilitar altamente estructurada, caracterizada por su capacidad de fuego, disciplina interna y expansión territorial. Bajo el liderazgo de “El Mencho”, el grupo pasó de ser una facción regional a convertirse en una de las principales redes de tráfico de drogas del mundo, con operaciones en América, Europa y Asia.

La organización estuvo involucrada en el tráfico de cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo, además de actividades como extorsión, secuestro, lavado de dinero y contrabando de armas.

Por qué la recompensa por “El Mencho” era tan alta

El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa multimillonaria por información que condujera a la captura de “El Mencho”, considerada una de las más altas para un narcotraficante mexicano. Esto se debía a varios factores clave:

Su papel central en el tráfico internacional de drogas sintéticas, especialmente fentanilo.

Su influencia directa en la violencia del narcotráfico en México y otros países.

Su capacidad para evadir capturas durante años, pese a operativos masivos.

Su liderazgo sobre una estructura criminal transnacional con miles de integrantes.

Las autoridades estadounidenses lo catalogaban como una de las mayores amenazas del crimen organizado global, comparable con figuras históricas de ese ámbito como “El Chapo” Guzmán.

Violencia y estrategia criminal

A diferencia de otros capos, “El Mencho” destacó por el uso sistemático de la violencia extrema como estrategia de control territorial. El CJNG protagonizó enfrentamientos con fuerzas de seguridad, ataques a helicópteros militares y campañas de propaganda armada para intimidar a rivales y autoridades.

Su estilo de liderazgo combinaba disciplina militar, terror mediático y alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales.

“El Mencho” fue abatido el día domingo 22 de febrero en México.