A nivel global incluso, hoy el Perú como país llama la atención debido a la cantidad de asuetos otorgados por el gobierno, y a una población de trabajadores que gozará el 24 de octubre de su segunda jornada libre y extraordinaria. En relación al décimo mes del año, la celebración de día no laborable puntual, y establecido como feriado, viene a representar la fecha que de manera exclusiva favorece a empleados de región cuyo aniversario así lo determina desde hace más de 60 años.

ESTA CIUDAD PERUANA CUENTA CON FERIADO CADA 24 DE OCTUBRE, SEGÚN LEY QUE DATA DE HACE 65 AÑOS

El Decreto Legislativo N° 713 acoge desde 1991, los lineamientos por los cuales cada fecha inhábil, y que suele rememorar acontecimientos históricos, termina figurando reglamentado, e incluso aquellos incorporados durante años recientes con la finalidad de rendirle homenaje a tanto héroes como celebrar festividades de índole religioso.

Al respecto, te contamos que de manera exclusiva y excepcional, la provincia de San Román en Juliaca, es aquella que llama la atención porque desde hace 65 años, conmemoran su propio día no laborable a fin de rendirle tributo a la fecha de aniversario local.

Cada 24 de octubre desde 1960, tal y como lo establece la Ley N° 13293, solamente los trabajadores del sector público y privado que laboran en dicha ciudad peruana, y según figure acordado con empleador de turno, tendrán la chance de gozar de este feriado previo a un 1 de noviembre que trasciende, y representa jornada libre a nivel nacional.

Resulta importante destacar, que precisamente en todo el país, los trabajadores de tanto sector público como privado, disfrutarán de solo un asueto durante el undécimo mes del año, y ello para conmemorar el Día de Todos los Santos, mientras diciembre te brinda la oportunidad de descansar las últimas 3 veces contabilizando Navidad.

ESTOS SON LOS 16 FERIADOS NACIONALES QUE FAVORECEN A TRABAJADORES PERUANOS EN 2025

1 de Enero, Año Nuevo

Abril, Jueves y Viernes Santo

1 de Mayo, Día del Trabajo

7 de Junio, Batalla de Arica y Día de la Bandera{

29 de Junio, San Pedro y San Pablo

23 de Julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 y 29 de Julio, Fiestas Patrias

6 de Agosto, Batalla de Junín

30 de Agosto, Santa Rosa de Lima

8 de Octubre, Combate de Angamos

1 de Noviembre, Día de Todos los Santos

8 de Diciembre, Inmaculada Concepción

9 de Diciembre, Batalla de Ayacucho

25 de Diciembre, Navidad

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES DEL MUNDO CON LA MAYOR CANTIDAD DE FERIADOS, SEGÚN RANKING 2025?

La relación de festividades celebradas a nivel global, hoy genera que anualmente personas de diversas partes del mundo puedan disfrutar de asuetos pagados, y así terminar gozando del descanso muchas veces requerido.

Al respecto, el portal de World Population Review hoy llama la atención compartiendo información referente a los países donde se otorga la mayor cantidad de días libres conmemorando acontecimientos importantes, siendo India hacia el 2025, la nación que ocupa el primer lugar de ranking con 42, seguido muy cerca por Nepal (35).

A nivel global, y según lo precisa el World Population Review, la India se erige como el país del mundo con la mayor cantidad de feriados celebrados. (Fuente: iStock) / Christa Boaz

“Casi todas las culturas y países del mundo celebran festividades”, remarca dicha organización, haciendo hincapié además en que algunas son “fiestas públicas casi globales”, y otras figuran asociadas a la religiosidad o cristianismo.

Con respecto a la clasificación anual, resulta importante destacar a los países de Irán, Myanmar y Sri Lanka también, como aquellos con la mayor cantidad de días feriados celebrados, mientras “México, el Reino Unido y Ecuador tienen uno de los menos días festivos de todos los países importantes, con ocho, diez y once días festivos al año, respectivamente”.

En relación a Perú como uno de los varios territorios sudamericanos considerados en ranking 2025 del World Population Review, te contamos que la lista clasifica a solamente 14 asuetos anuales, los mismos que terminan por ubicarla en el puesto 39, mientras estas naciones de América del Sur también figuran incluidas: