Durante la Semana Santa, millones de peruanos aprovechan los días de descanso para combinar tradición, turismo y momentos en familia. Esta festividad no solo invita a la reflexión religiosa, sino que también motiva a muchos a realizar viajes cortos hacia ciudades cercanas o destinos turísticos del país. En diversas regiones se mantienen vivas las procesiones, representaciones del Vía Crucis y ceremonias litúrgicas que atraen tanto a locales como a visitantes. Para muchos, estos días son una oportunidad para reencontrarse con seres queridos, compartir alimentos típicos de la temporada y participar en actividades culturales y religiosas. Hoteles, restaurantes y servicios de transporte reportan un aumento considerable en la demanda, reflejando la importancia de planificar con anticipación. Asimismo, los municipios y organizaciones locales suelen organizar eventos comunitarios que permiten disfrutar de tradiciones ancestrales de manera segura.

¿Quiénes recibirán un pago doble durante Semana Santa 2026?

Según el cronograma institucional, los días feriados correspondientes a la Semana Santa se ubican el jueves 2 y viernes 3 de abril. Al integrarse con el sábado 4 y domingo 5, generan un periodo extendido ideal para relajarse, realizar recorridos turísticos dentro del país y asistir a actos religiosos vinculados a esta conmemoración cristiana.

En este lapso, conforme al Decreto Legislativo 713, los empleados de ámbitos estatales y privados, junto con el alumnado, suspenden sus labores habituales para disfrutar de tiempo libre.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

Frases cortas de Semana Santa

Fe, amor y esperanza: eso es Semana Santa.

Jesús vive en cada acto de amor.

La cruz es el puente hacia la luz.

Semana Santa: tiempo de reflexión y fe.

Cristo murió por amor… vivamos con amor.

Paz en el alma, luz en el corazón.

Hoy es un buen día para creer.

Su sacrificio nos dio vida.

Que la fe nunca te falte.

La resurrección es esperanza pura.

Jesús no prometió fácil, prometió estar.

Donde hay fe, hay milagros.

Que el amor venza siempre.

El perdón sana el alma.

La cruz no fue el final.

En el silencio, Dios habla.

Vive esta Semana Santa con el corazón.

Que tu alma florezca en fe.

Tiempo de agradecer, no de pedir.

Cristo vive en ti.

Frases de Semana Santa para niños

Jesús nos quiere mucho, ¡y siempre cuida de nosotros!

Semana Santa es tiempo de amar y compartir.

Jesús dio su vida por amor… ¡y volvió a vivir!

Ayudar a los demás también es seguir a Jesús.

Dios siempre está contigo, aunque no lo veas.

La cruz de Jesús nos enseña a perdonar.

Ser bueno con los demás es un regalo para Dios.

Jesús es nuestro mejor amigo.

En Semana Santa, recuerda ser amable y agradecido.

Jesús vive en tu corazón cuando haces el bien.

Cada oración es una carta al cielo.

Amar como Jesús es el mejor plan.

Jesús murió, pero luego ¡resucitó con alegría!

Dios te ama tal como eres.

Si ayudas a alguien hoy, haces feliz a Jesús.

La fe se lleva en el corazón… ¡y en los actos!

La Semana Santa es para estar en paz y con la familia.

Cuando haces el bien, Jesús sonríe.

Jesús quiere que cuidemos a todos, como Él nos cuida.

¡La historia de Jesús tiene final feliz!