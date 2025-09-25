La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció que los creadores de contenido que generen ingresos mediante transmisiones en plataformas como Kick deberán tributar al Estado. La entidad recalcó que el pago del Impuesto a la Renta es obligatorio para todo aquel que perciba ingresos, sin importar el tipo de actividad.

Este nuevo paso se enmarca en una estrategia de fiscalización a la economía digital, que ya viene aplicándose a plataformas de entretenimiento, transporte y alojamiento en línea. Con ello, la Sunat busca ampliar la base tributaria y reforzar la recaudación. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ LA SUNAT FIJÓ LA MIRADA EN LOS STREAMERS?

La jefa de la Sunat, Marilú Llerena, explicó que los ingresos obtenidos en plataformas de streaming forman parte de la obligación tributaria de cualquier contribuyente. “El que percibe un ingreso tiene que pagar su impuesto como cualquiera”, señaló en entrevista con RPP. La autoridad detalló que, aunque algunos streamers ya cumplen con declarar sus ganancias, la institución cruzará información para identificar a quienes aún no lo hacen.

¿CÓMO SE HA CONTROLADO A LAS GRANDES PLATAFORMAS DIGITALES?

Antes de enfocarse en los usuarios, la Sunat avanzó en el control de las compañías que operan en el entorno digital. Más de 100 plataformas internacionales, como Netflix, Cabify, Roblox, OnlyFans y recientemente Airbnb, ya cuentan con un RUC en el Perú y están abonando el IGV que cobran a sus clientes. Gracias a esa fiscalización, se han recaudado alrededor de 500 millones de soles.

En contraste, algunas empresas todavía no cumplen con este requisito. Uber, por ejemplo, se encuentra en proceso de regularizarse. En estos casos, la estrategia de la Sunat empieza con una etapa de inducción y acompañamiento voluntario, para luego pasar a medidas más estrictas y sanciones en caso de incumplimiento.

¿QUÉ MEDIDAS TOMARÁ LA SUNAT CONTRA QUIENES NO SE REGISTREN?

La entidad tributaria ha dejado en claro que será rigurosa frente a quienes decidan no cumplir. “Para el que no cumple con sus obligaciones, tenemos que ser firmes y hacer cumplir la ley”, enfatizó Llerena. En ese sentido, se prevé que el próximo año se inicien auditorías y se apliquen acciones coercitivas a las plataformas que aún no se formalicen.

¿CUÁNTO ESPERA RECAUDAR EL ESTADO CON LOS STREAMERS?

Con la incorporación de los creadores de contenido en línea, la Sunat proyecta duplicar los ingresos provenientes de las plataformas digitales. La popular Kick ya se encuentra registrada y cumpliendo con sus obligaciones, lo que abre el camino para que otros generadores de contenido también entren en el padrón tributario, según informa RPP.

¿QUÉ OTROS SECTORES ESTÁN APORTANDO MÁS A LA RECAUDACIÓN?

Además de la economía digital, la Sunat ha reforzado su estrategia de cobro de deudas y de supervisión a la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

En materia de deudas tributarias, se espera superar los S/ 11,000 millones este año, lo que implica un incremento superior al 58 %.

En el sector minero MAPE, la recaudación ya supera los S/ 1,500 millones y podría llegar a S/ 2,500 millones a fin de año, lo que representa un crecimiento de más del 60 %.

¿CUÁL ES LA META DE RECAUDACIÓN PARA ESTE AÑO?

La Sunat confirmó que la recaudación ha mostrado un crecimiento constante durante los últimos 15 meses. Para este año, la meta global es alcanzar S/ 173,000 millones, lo que significaría un 9 % más que el año pasado. “Se tienen que cobrar los impuestos a todos los que obtienen ingresos, a todos”, sostuvo Llerena.