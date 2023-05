Los integrantes de BTS no se detienen y continúan arrasando la industria del K-pop y la del entretenimiento global. En esta ocasión, Suga y J-Hope estrenarán sus respectivos documentales ‘Suga: Road to D-Day’ y ‘J-Hope in the box’ en las salas de cine el 17 de junio del 2023. Por ello, en las siguientes líneas, te contamos todo sobre su estreno y lo que debes tener en cuenta.

BTS: Los documentales de Suga y J-Hope

Suga, o Agust D ,lanzó su nuevo álbum llamado ‘D-DAY’ el pasado 21 de abril, con el cual ha iniciado una gira musical como solista. A la par de la producción de este álbum, el productor y rapero coreano lanzó un documental llamado ‘Road to D-Day’, disponible en Disney+.

Este material narra su proceso creativo en este nuevo proyecto en solitario, dejando claro su origen como músico, marca personal e identidad con esta entrega musical.

De la misma manera, J-Hope quien actualmente se encuentra cursando el servicio militar, pudo incursionar como solista en su álbum titulado ‘Jack in the Box’. Al igual que su compañero Suga, Jung Hoseok lanzó un documental (disponible en Disney+) en el que cuenta toda su experiencia en la creación de su nuevo álbum,

Army ha venido siguiendo de cerca la carrera de sus ídolos como agrupación y como solistas, es por ello que este 10 de mayo se anunció que las distribuidoras cinematográficas LOTTE Cultureworks y Gramfilms llevarán ambos documentales a la pantalla grande.

Anteriormente BTS ya incursionado en difundir su material en cines, como sucedió con 'Yet to come', una versión de su concierto EN VIVO habilita para salas de cine.

Documentales de Suga y J-Hope en cines: Fecha de estreno, venta de entradas y más

Todo indica que los documentales de Bangtan serán estrenados en los cines de Lotte Cinema como una manera de celebrar el décimo aniversario del debut del septeto surcoreano, mundialmente conocido como BTS.

Hasta el momento, se ha confirmado la difusión en países como Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Se desconoce si habrán más adiciones, de acuerdo a lo anunciado, los documentales llegarán a cines por tiempo limitado, siendo su estreno el 17 de junio del 2023.

Asimismo, BIGHITMUSIC, la agencia representante de BTS y de los jóvenes idols, indicó que la venta de entradas sería el 16 y 17 de mayo y aclaró que la fecha estaría sujeta al país.

Si deseas obtener entradas, entonces ten en cuenta la página web oficial btssolodocumentaries.com, allí podrás registrarte y separar tus tickets a partir del 16 de mayo.