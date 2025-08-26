En la actualidad, los teléfonos móviles son una herramienta fundamental que va más allá de las llamadas, ya que permiten a las personas mantenerse comunicadas, acceder a información y realizar gestiones cotidianas. Sin embargo, para muchos adultos mayores, la experiencia puede ser complicada si el dispositivo no se ajusta a sus necesidades visuales, auditivas o de accesibilidad.

Por eso, hacer pequeños ajustes puede marcar una gran diferencia, facilitando la interacción con el dispositivo y mejorando la seguridad y la comodidad. Bajo esa premisa, y en el Día Internacional del Adulto Mayor, Entel comparte seis configuraciones que pueden ayudar a que el uso del celular sea más fácil y seguro para los adultos mayores.

Día del Adulto Mayor

¿Cómo ayudar a que los abuelitos usen el celular de forma segura?

Aumentar tamaño de letra e íconos: Ideal para quienes tienen dificultad para leer textos pequeños o distinguir elementos visuales. Este ajuste mejora la visibilidad en aplicaciones, mensajes y menús. En algunos modelos también es posible elegir un estilo de letra más legible o activar el alto contraste, lo que facilita la navegación y reduce el esfuerzo visual. Activar el “modo sencillo”: Esta función reorganiza la pantalla principal para mostrar solo las aplicaciones más usadas, con íconos más grandes y textos claros. Así, es más fácil acceder a llamadas, mensajes o la cámara, y se reduce el riesgo de abrir apps por error o perderse en la navegación. Configurar contactos de emergencia: Permite llamar rápidamente a familiares o servicios de ayuda con solo un par de toques, e incluso sin desbloquear el celular en caso de urgencia. Algunos modelos incluyen el SOS de emergencia, que, con una combinación de botones, envía la ubicación del usuario y realiza una llamada automática a los contactos seleccionados. Una herramienta clave para actuar rápido ante cualquier eventualidad. Usar el asistente de voz: Los asistentes virtuales como Siri (en iPhone) o Gemini/Google Assistant (en Android) facilitan el uso del celular sin necesidad de escribir ni buscar opciones en pantalla. Con comandos de voz como “Llamar a mi hijo”, “Enviar un mensaje a Ana” o “¿Cómo está el clima?”, el dispositivo ejecuta la acción de inmediato. Activar recordatorios y alarmas: Esta función permite programar avisos para tomar medicamentos, asistir a citas médicas o realizar tareas diarias importantes, evitando olvidos que pueden afectar la rutina o la salud. Los recordatorios pueden configurarse de forma manual desde la aplicación de calendario o reloj, estableciendo la hora y la frecuencia, o bien mediante comandos de voz con asistentes virtuales como Siri o Google Assistant. Activar la navegación segura: Esta función detecta y bloquea páginas web sospechosas o peligrosas antes de que puedan dañar el dispositivo o robar información personal. Al activarla, se recibirán alertas cada vez que se intente ingresar a un sitio potencialmente fraudulento. En Android, se activa en Chrome > Configuración > Privacidad y seguridad > Navegación segura, eligiendo “Protección mejorada” o “Protección estándar”. En iPhone, se encuentra en Ajustes > Safari, activando la opción “Advertencia de sitio web fraudulento”.

Con pequeños ajustes como estos, la tecnología se convierte en una aliada para que los adultos mayores se sientan más seguros, independientes y conectados con su entorno.