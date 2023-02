“The Last of Us” es una de las series con más éxito del momento. La historia, inspirada en un famoso videojuego de Play Station, está manteniendo cada vez con más expectativas a los usuarios de HBO Max, quienes no quieren perderse un solo capítulo.

Cabe resaltar que el último domingo se estrenó el episodio 5 de la presente temporada. HBO Max, streamig que emite los capítulos, lanza uno nuevo cada domingo.

“The Last of Us”: ¿cómo ver todos los episodios estrenados de la serie de HBO Max?

Sin embargo, hay personas que todavía no han visto ningún capítulo y desean ponerse al día. En este sentido, lo único que tienen que hacer para ver todos los episodios es suscribirte a HBO Max.

En HBO Max podrás disfrutar de lo que ha sucedido hasta el momento, y así podrás enganchar rápidamente con lo que viene en el trama.

Para poder acceder al streaming y suscribirte tienes que ingresar al siguiente ENLACE. Una vez dentro, deberás dar los datos que te piden y acceder al paquete que mejor te parezca.

“The Last of Us”: horarios de estreno del capítulo 6 (domingo 26 de febrero)