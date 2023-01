La serie post-apocalíptica “The Last of Us” basada en el éxito de PlayStation se estrenó el pasado domingo 15 de enero y ha superado todas las expectativas, llegando a más de 4 millones de espectadores en Estados Unidos.

En el primer capítulo de “The Last of Us” se pudo ver el avance del hongo cordyceps, que en la vida real dentro de la serie convierte a las hormigas en zombies, pero que en esta ficción muta hasta infectar a las personas y convertirlas en caníbales, perdiendo la consciencia y atacando todo a su alrededor.

Pedro Pascal, quien interpreta a Joel, trata de huir en los primeros minutos de la trama junto a su hija Sarah, pero un ataque de un militar acaba con la vida de la adolescente y cambia por completo los planes del protagonista.

Tras el estreno, en el preview del episodio 2 de “The Last of Us” liberado por HBO, se observa cómo se desarrolla el viaje entre Ellie y Joel, lleno de muertes y hombres atacados por el hongo.

Asimismo, se puede ver cómo va evolucionando el vínculo entre los personajes, que están destinados a verse como padre e hija. “Todas las personas que me han importado o han muerto o me han dejado”, se le oye decir a Ellie, quien recibe la respuesta molesta de Joel: “No tienes idea de lo que es perder a alguien”.

HORARIO DE ESTRENO “THE LAST OF US” CAPÍTULO 2

“Infected”, nombre que llevará el próximo capítulo de “The Last of Us” se podrá ver el domingo 22 de enero en los siguientes horarios. Además, estrena nuevos episodios todos los domingos por HBO. Serán un total de ocho episodios.

En HBO Max: