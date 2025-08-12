El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el organismo gubernamental encargado de fiscalizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las estructuras de transporte a nivel nacional e incluida la inspección de las infracciones vehiculares. Al respecto, hoy te contamos que los conductores peruanos pueden acceder a un beneficio otorgado por precisamente dicha entidad, y entorno a historial que deberías mantener sin infracciones y limpio durante cierta cantidad de años para recibirlo de manera formal.

En el 2021 fue cuando el Congreso de la República aprobó el Decreto Supremo 025 luego refrendado por el MTC, y así terminaba oficializándose reglamento que actualmente consta de 4 títulos, 18 artículos, y otras disposiciones complementarias acerca de la acumulación de cantidad de unidades específicas generadas como consecuencia de tu mal manejo al volante de automóvil, por ejemplo.

Al respecto, te contamos que el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos (SLCP) implementado por dicha entidad de Gobierno, hoy continúa estableciendo una calificación y valoración específica por cada infracción contenida en el Reglamento Nacional de Tránsito, y que cometan los propios conductores a nivel nacional, siendo un beneficio recibido aquel solamente otorgado si durante 2 años cumplidos de manera consecutiva, registraste nulas faltas a las normas referidas.

EL MTC activa plataforma digital mediante la cual se registra la acumulación de puntos en contra del récord del conductor por cada infracción cometida, y así también hasta puedes obtener beneficio regulado. (Fuente: El Peruano)

Con vigencia ascendente a los 24 meses, el MTC te terminará brindando 20 puntos de bonificación tras evidenciarse el requisito puntualizado, y refrendado mediante decreto supremo, sin embargo tu Récord de Conductor podría verse afectado tras acumular la siguiente cantidad de unidades e incluso con la posibilidad de perder brevete para siempre:

Si un conductor acumula 100 puntos o más durante 1 año, su brevete quedará suspendido por 6 meses .

. Si el conductor infractor ya cuenta con una suspensión de brevete, y vuelve a acumular 100 puntos, su licencia de conducir se suspenderá por 1 año .

. Si el mismo conductor es sancionado por tercera ocasión con la puntuación de 100 puntos en 24 meses, se le cancelará el uso de su licencia de conducir de forma definitiva, y quedando imposibilitado de volver a manejar un vehículo.

De acuerdo a la información compartida oficialmente entorno al reglamento del SLCP vigente desde 2021, las faltas leves acumulan entre 5 y 20 puntos firmes en contra, mientras las graves acarrean de 20 a 50 firmes negativos, y las muy graves terminan oscilando entre las 50 y 100 unidades.

La disposición como tal, hoy es regulada por el MTC buscando promover de manera efectiva una mejora en los hábitos de conducción de las personas que cuentan con licencia de conducir, y a corto plazo tenga un efecto disuasivo sobre la comisión de infracciones de tránsito a fin de lograr disminuir el índice de accidentes reportados teniendo como factor principal al exceso de velocidad.

Si te interesa estar al tanto del tema, y revisar tus puntuaciones acumuladas en brevete, solamente debes acceder a la plataforma del SLCP, y completar de manera correcta los datos solicitados tales como “Tipo de Documento”, y el número consignado ya sea DNI o carné de extranjería, entre otros.