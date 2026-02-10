Cada vez más personas en el país optan por dejar de usar dinero en efectivo y recurren a soluciones digitales, entre las que Yape destaca como una de las más utilizadas. Más allá de los envíos inmediatos, la plataforma ofrece la posibilidad de pagar servicios y otras obligaciones directamente desde el teléfono, lo que reduce traslados y costos adicionales.

¡Adiós a las colas! Así puedes pagar tus servicios en segundos usando Yape

Si todavía no utilizas esta herramienta, no hay motivo de inquietud: su manejo es sencillo, rápido y funciona en cualquier momento del día para quienes tengan Yape asociada a una cuenta del BCP o registrada con su DNI. A continuación, te indicamos los pasos para usarla de forma adecuada y los puntos clave a revisar para evitar inconvenientes.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.

Así puedes obtener tu constancia de servicio

Después de cada transacción, Yape envía automáticamente un correo electrónico con la confirmación del pago realizado. Esta constancia también se guarda en tu historial dentro de la app, donde aparecerá con el nombre de la empresa y del servicio pagado.

En caso de no encontrar el aviso en la bandeja de entrada, es recomendable verificar las secciones de correo no deseado o spam, ya que el mensaje podría haberse filtrado allí. Ten en cuenta también que la notificación puede demorar algunos minutos en llegar, por lo que lo mejor es esperar un breve lapso antes de volver a intentarlo.

Qué sucede si el pago no se ejecuta

Si una operación no se concreta, lo primero es comprobar que la conexión a internet esté activa y que el código o número ingresado sea el correcto según el comprobante. También conviene revisar si existen pagos pendientes con la empresa correspondiente. Otro punto a considerar es el horario: algunas compañías solo procesan solicitudes hasta las 7:00 p.m., por lo que, si el intento se realiza fuera de ese rango, lo mejor será volver a intentarlo al día siguiente.

En caso la aplicación se quede bloqueada o no responda, se recomienda esperar unos minutos antes de repetir el proceso. Además, es importante saber que Yape limita las consultas a diez intentos por empresa en un lapso de 20 minutos; al superar ese tope, el acceso queda suspendido de manera temporal durante 10 minutos, tras lo cual se puede retomar el uso normal del servicio.