La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el pasaporte electrónico peruano tendrá ahora una vigencia de 10 años, el doble del plazo que regía hasta hace pocos meses, cuando su validez era de cinco años. De hecho, este importante documento cuenta con nuevas medidas de seguridad, a fin de prevenir el fraude y la falsificación. Sin embargo, en los últimos años conseguir una cita para obtener este pasaporte se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas personas, quienes se ven expuestas ante los tramitadores. Por ello, con el objetivo de evitar estafas o inconvenientes, Migraciones implementó una serie de medidas para contar con este visado de manera práctica y segura. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO OBTENER EL PASAPORTE SIN DEPENDER DE LOS TRAMITADORES?

Desde hace meses, e incluso años, muchas personas viven un verdadero calvario para obtener una cita a fin de obtener el pasaporte por medio de la página web de Migraciones. A través de una investigación de Latina Noticias, se conoció que los tramitadores suelen cobrar hasta S/ 100 por brindar una fecha en la que se pueda contar con este importante documento, aprovechándose de la desesperación y necesidad de la ciudadanía.

Ante esta situación, Migraciones anunció una serie de medidas para acceder al pasaporte de manera rápida y segura. No obstante, previo a iniciar el trámite, la persona deberá pagar S/ 120.90 por derecho de expedición del pasaporte (código 01810) que puede ser en el Banco de la Nación, un agente Multired o en la plataforma Págalo.pe. Es importante mencionar que la cita solo se puede programar a través del portal oficial (LINK).

Paga por el derecho de trámite

Págalo.pe: pago online con tarjeta VISA o Mastercard usando el código 01810.

Banco de la Nación: pago en ventanilla o agente Multired, indicando tu DNI.

En caso de pagar S/ 98.60 previamente, deberás abonar S/ 22.30 adicionales con el mismo código.

Obtén tu cita

Ingresa al sistema de citas en línea, selecciona la sede y registra tus datos.

Guarda o imprime la constancia de cita y lleva tu Declaración Jurada si aplica.

Acude a tu cita

Presenta tu DNI, recibo de pago y constancia de cita.

El trámite es presencial; el titular debe acudir personalmente.

Pasa por la toma de foto

No usar gafas, lentes de contacto de color, sombreros, cerquillos, cabello cubriendo el rostro ni piercings faciales.

Recoge tu pasaporte