¿Cómo obtener el DNI electrónico con descuento en 2026?

Las medidas de seguridad plasmadas en Documento Nacional de Identidad (DNI) que emite el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy continúan llamando la atención de la ciudadanía, y más aún tras revelarse los costos entorno a las primeras emisiones de la versión 3.0. A propósito de ello, resulta importante destacar que dicho organismo autónomo del Estado peruano, mantiene habilitada y ampliada la campaña a partir de la cual busca facilitar el otorgamiento de la cédula electrónica, y bajo costo promocional establecido para trámite hasta fecha puntual de 2026.

DE ESTA FORMA PUEDES OBTENER EL DNI ELECTRÓNICO A COSTO PROMOCIONAL EN 2026

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, ha dejado de efectivizarse, y tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a una versión 3.0 cuya cédula cuenta con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo termina confirmando el RENIEC, y oficialmente dando a conocer que ya no se imprimirán ambos carné convencionales, y desde el 28 de agosto de 2025, pasa a otorgar la electrónica cobrando montos promocionales por la realización de primer trámite efectivo.

El DNIe 3.0 ha pasado a convertirse en la única cédula que el RENIEC emite desde agosto 2025, dejando así de lado a los convencionales de color azul y amarillo. (Fuente: El Peruano)

Según la información compartida por parte de dicho organismo autónomo, este DNIe 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que regirá con vigencia a nivel nacional, y hasta el 12 de abril 2026 costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo renueven o soliciten por primera vez, y 3 para los menores hasta la edad de 12.

ESTA DOCUMENTACIÓN ES LA QUE DEBES PRESENTAR PARA TRAMITAR TU DNIE 3.0 POR PRIMERA VEZ

Ficha Registral suscrita por el titular, y con carácter de Declaración Jurada.

- Formato para ser llenado te lo proporciona el registrador de turno.

Copia Certificada de Acta de Nacimiento.

- Este requisito no será necesario si el acta figura en base de datos del RENIEC.

Un recibo impreso o digital de Agua, Teléfono, Predial o Arbitrios con antigüedad máxima de 6 meses.

Copia simple de la Constancia de Inscripción Militar (CIM), si cuentas con ella.

Recibo de Pago por Derechos Administrativos.

ESTOS 3 PASOS DEBES SEGUIR PARA TRAMITAR TU DNIE 3.0

Cancela 30 soles si eres mayor de edad, y mediante depósito o transferencia en agencias del Banco de la Nación (BN) o Págalo.pe, oficinas del BCP, Yape, o a través de ViaBCP.

Con el voucher de pago recibido, y la documentación requerida, acércate al RENIEC o MAC más cercano a tu domicilio a fin de entregar todo lo solicitado, y en el mismo momento acceder a la entrega de ticket de recojo.

Pasado el tiempo de espera aproximado y estimado de 10 días hábiles a partir de la fecha de trámite, el ciudadano solicitante puede recoger su DNIe 3.0 mostrando el ticket pertinente.

¿AÚN CUENTAS CON DNI AMARILLO SIENDO MAYOR DE EDAD? EL RENIEC TE INSTA A TRAMITAR SU ACTUALIZACIÓN CON MIRAS A ESTA FECHA

Las Elecciones 2026 se acercan, y con miras a dicho evento, el RENIEC invoca a la ciudadanía a actualizar su DNI amarillo si es que ya cuentan con la mayoría de edad cumplida.

De acuerdo a información proporcionada por parte de Manuel Chuquillanqui, subdirector del registro electoral de dicho organismo autónomo, y para la Agencia Andina, hasta el 14 de diciembre del 2025 cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el padrón electoral, un total de 103 mil 827 peruanos de 18 años a más, aún no habían renovado dicha cédula.

En ese sentido, hoy resulta importante destacar que a poco de las Elecciones 2026, el RENIEC amplía horarios de atención para efectivamente permitir la actualización del DNI amarillo durante todo febrero, por ejemplo, y de esa forma evitar inconvenientes de cara a la votación del 12 de abril.

HORARIO AMPLIADO Y SEDES DE LIMA DONDE SE PUEDE TRAMITAR LA ACTUALIZACIÓN DEL DNI AMARILLO

Horario de 6.15 a. m. a 7.45 p. m. durante todo febrero 2026, y en estas sedes del RENIEC:

- OR Miraflores

- OR Independencia

- OR Jesús María

- AG Cañete

Fuente: RENIEC

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBO CUMPLIR PARA LA RENOVACIÓN DE MI DNI AMARILLO?

Hoy el DNIe expedido por el RENIEC desde 2013, acredita la identidad presencial y remota del ciudadano que lo posee, y sirve, además, para realizar transacciones desde la comodidad del hogar mediante Internet.

Para renovarlo en Perú, dicho organismo gubernamental pone a tu disposición hasta dos modalidades: digital/presencial, debiendo considerar y recordar que si bien puedes realizar el trámite a partir de los 17 años, los adultos mayores lo obtendrán por última vez gracias a beneficio cuyas características buscan evitar que vuelva a caducar tras 8 años de vigencia.

La documentación a presentar para el trámite de renovación de DNI Azul o DNIe en Centros de Atención del RENIEC o Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) es la siguiente de acuerdo a información compartida oficialmente:

01 foto actual tamaño pasaporte “no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas”.

- Si la oficina donde se realiza el trámite ofrece el servicio gratuito de toma fotográfica, el solicitante no deberá llevar consigo la foto impresa.

Recibo de Pago por Derechos Administrativos

Actualmente, el solicitante de renovación de DNI Azul o DNIe tiene la potestad de presentar toda la documentación requerida en alguna de las 102 oficinas del RENIEC o MAC ubicados a nivel nacional, y así iniciar la gestión previo pago realizado ante agencias autorizadas como el BN.