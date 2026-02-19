La Municipalidad de Lima, mediante su Gerencia de Desarrollo Humano, llevará a cabo jornadas gratuitas de atención veterinaria los días jueves 19 y martes 24 de febrero. La actividad está destinada a quienes tienen mascotas, principalmente perros y gatos, con el objetivo de fomentar cuidados adecuados y fortalecer la responsabilidad en la crianza de animales en la ciudad.

¡Atención dueños de mascotas! Municipalidad de Lima lanza campaña veterinaria sin costo

El jueves 19 de febrero, en la cuadra 18 del jirón Crespo y Castillo, junto al Parque Independencia, se realizará una jornada veterinaria gratuita. La actividad se repetirá el martes 24 de febrero en el Mercado Modelo N.° 4, ubicado en la cuadra 4 del jirón Acobamba, ambos en el corazón de la ciudad. Los servicios estarán disponibles de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., ofreciendo a los propietarios de perros y gatos la oportunidad de recibir orientación y cuidados especializados para sus animales.

Los servicios que se brindará en esta campaña

Chequeo veterinario inicial: examen general de perros y gatos para identificar posibles problemas de salud y recibir consejos sobre nutrición y vacunación.

Tratamientos antiparasitarios: procedimientos destinados a eliminar parásitos internos y externos, contribuyendo a la prevención de enfermedades.

Educación sobre cuidado responsable: recomendaciones sobre esterilización, identificación y manejo adecuado de mascotas en entornos urbanos.

Apoyo para registro municipal: orientación para que los dueños cumplan con la inscripción oficial de sus animales en la comuna.

Recomendaciones para asistir a la jornada veterinaria

Los propietarios deberán tomar precauciones al llevar a sus mascotas. Se sugiere que los perros estén sujetos con correa y, de ser necesario, con bozal, mientras que los gatos deben trasladarse en transportadora o kennel cubierto con una manta.

¿Cómo proteger a tu perro de pulgas y garrapatas en verano? Sigue estas recomendaciones

El médico veterinario César Harada, médico veterinario especialista de Proteggo, dio las siguientes recomendaciones:

Mantener una rutina de limpieza profunda -especialmente, en los espacios donde la mascota pasa más tiempo-. El aspirado frecuente de pisos y muebles elimina hasta el 63% de las pupas.

Lavar regularmente mantas y camas de nuestras mascotas a altas temperaturas (al menos, 60°C).

Reducir el polvo y la humedad dentro del hogar.

Cuidar los espacios exteriores, manteniendo la hierba del jardín corta y retirando restos vegetales, ya que pueden funcionar como refugio para parásitos.

Desparasitar a todas las mascotas del hogar, con el fin de evitar las reinfestaciones y el desarrollo de resistencia en el control de pulgas y garrapatas.