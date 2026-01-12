El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha iniciado un plan ambicioso para actualizar la identificación de los ciudadanos antes de los próximos comicios. Como parte de esta iniciativa, se han reducido de manera notable las tarifas administrativas, con el objetivo de que millones de peruanos puedan obtener la versión 3.0 del DNI electrónico, un documento que combina máxima seguridad con agilidad en los trámites digitales.

Con el fin de la emisión de los antiguos DNI azul y amarillo, la versión 3.0 se establece como el documento oficial único para realizar trámites, tanto presenciales como en línea. Ahora, los ciudadanos tienen la oportunidad de aprovechar tarifas reducidas, mientras conocen las novedades tecnológicas que incorpora este formato para resguardar sus datos personales con mayor seguridad y eficiencia.

¿HASTA QUÉ FECHA SE PODRÁ ACCEDER AL COSTO REDUCIDO?

Los peruanos podrán aprovechar la campaña de modernización del Reniec hasta el 12 de abril de 2026. La extensión de este plazo busca que el máximo número posible de ciudadanos acceda al DNI 3.0 antes de las elecciones generales de ese año. Con esta iniciativa, se impulsa la transición definitiva hacia el formato electrónico, dejando atrás los tradicionales documentos de papel laminado que se emitieron durante décadas.

¿HASTA QUÉ FECHA SE PODRÁ ACCEDER AL COSTO REDUCIDO?

Los ciudadanos tienen como plazo máximo el 12 de abril de 2026 para beneficiarse de esta campaña institucional. El Reniec decidió extender este periodo con el objetivo de asegurar que la mayor cantidad de peruanos cuente con el carné de identidad más moderno de cara a los comicios generales de ese mismo año. Esta medida busca la transición total hacia el formato electrónico, dejando atrás las versiones de papel laminado que se emitieron durante décadas.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS Y QUÉ TRÁMITES ESTÁN INCLUIDOS?

La tarifa promocional está dirigida a quienes obtengan su carné electrónico por primera vez, bajo las siguientes condiciones:

Ciudadanos mayores de 17 años: El costo fijado es de 30 soles.

Menores de edad: La tasa establecida es de 16 soles.

El beneficio aplica tanto para inscripciones nuevas como para renovaciones, duplicados o actualización de datos personales.

Una vez emitido, el DNI para adultos es válido por 10 años, mientras que para niños de hasta 12 años tiene una duración de 3 años.

¿QUÉ MEDIOS DE PAGO ESTÁN DISPONIBLES PARA EL TRÁMITE?

Para agilizar el proceso, se han habilitado diversos canales financieros que permiten cancelar el monto del trámite: Billeteras digitales: A través de Yape, generando primero un ticket en el portal de Reniec para que el pago se valide el mismo día.

Portales web: Mediante la plataforma Págalo.pe.

Entidades bancarias: En ventanillas del Banco de la Nación o a través de agentes autorizados del BCP.

Se sugiere realizar el depósito con tiempo de anticipación para que el sistema procese la información correctamente antes de acudir a las oficinas.