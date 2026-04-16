Calendario Lunar de abril 2026: mira AQUÍ qué eventos astronómicos podrás disfrutar

El cielo ofrece de forma periódica fenómenos que generan interés y admiración en distintas partes del mundo. Entre ellos, la Luna ocupa un papel central, debido a que su apariencia se transforma constantemente conforme avanza su ciclo mensual. Estos cambios, determinados por su desplazamiento alrededor de la Tierra, son seguidos tanto por especialistas en astronomía como por observadores ocasionales del firmamento. En ese marco, se detallan los principales eventos lunares previstos para el mes de abril. Durante este periodo, se podrán apreciar distintas fases que varían en luminosidad y visibilidad en el cielo nocturno. Estos fenómenos suelen ser observables muchas veces a simple vista, sin necesidad de equipos especializados. Su seguimiento permite comprender mejor los ciclos naturales del satélite terrestre. Además, representan una oportunidad para la observación astronómica desde distintas regiones del país.

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El viernes 17 de abril se producirá la fase de luna nueva, un fenómeno en el que el satélite natural no podrá observarse desde la Tierra. En este punto del ciclo, la Luna se ubica entre el planeta y el Sol, por lo que la luz solar solo incide sobre la cara que permanece orientada hacia el lado opuesto, quedando invisible para el observador terrestre.

En esta etapa del ciclo lunar, la visibilidad del satélite resulta prácticamente nula, ya que su salida y puesta coinciden con la del Sol, permaneciendo en el cielo diurno sin posibilidad de ser apreciada a simple vista. Precisamente por esta ausencia de luz lunar, el firmamento nocturno adquiere mayor oscuridad, lo que convierte este periodo en una oportunidad favorable para la observación astronómica.

El próximo jueves 23 de abril se registrará la fase de cuarto creciente, momento en el que la Luna habrá avanzado una cuarta parte de su ciclo mensual. En esta etapa, el satélite presenta una iluminación parcial que permite apreciar aproximadamente la mitad de su superficie visible desde la Tierra.

Qué es el calendario lunar

A diferencia del calendario solar, que se basa en los ciclos del Sol, el calendario lunar organiza el tiempo según los movimientos de la Luna. En este sistema, cada mes lunar corresponde a una lunación, es decir, al período que transcurre entre dos fases iguales de la Luna. Este ciclo tiene una duración promedio de 29,53 días solares.

Las fases lunares —nueva, creciente, llena y menguante— se deben a la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna. Aunque nuestro satélite tarda cerca de 28 días en completar una órbita alrededor de la Tierra, este tiempo no basta para que la misma fase se repita, ya que la Tierra también se mueve alrededor del Sol. Por eso, se requiere aproximadamente un día y medio adicional para cerrar el ciclo completo, lo que da lugar a un total de 13 lunaciones por año.

Cómo influyen las fases lunares

Según la plataforma AD Magazine, cada una de las cuatro fases principales de la Luna se asocia a diferentes energías y momentos propicios para determinadas actividades.

Luna nueva: simboliza comienzos, reflexión y nuevos propósitos.

Cuarto creciente: representa crecimiento, acción y avance hacia metas.

Luna llena: potencia la claridad, la emoción y la culminación de procesos.

Cuarto menguante: invita a soltar, descansar y cerrar ciclos.

Aunque su influencia no tiene una base científica comprobada, muchas personas sienten que los movimientos del satélite natural impactan su ánimo, productividad e incluso el crecimiento del cabello. Por eso, observar su ciclo se ha convertido no solo en una práctica astronómica, sino también en una forma simbólica de conectarse con la naturaleza y con uno mismo.