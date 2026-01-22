Para confirmar si una persona registra faltas o procesos penales antes de realizar algún trámite en el país, existe un documento oficial emitido por la Policía Nacional del Perú mediante la Dirección de Criminalística. Debido a que muchos ciudadanos desconocen el procedimiento para solicitarlo, a continuación te explicamos de forma clara cómo gestionarlo paso a paso.

Certificado de antecedentes policiales: sigue estos pasos y obtén el documento sin complicaciones

Cuando es necesario acreditar la inexistencia —o existencia— de registros vinculados a faltas o ilícitos para llevar a cabo gestiones a nivel nacional, se puede solicitar un documento oficial de carácter único elaborado por la Policía Nacional del Perú a través de la Dirección de Criminalística.

Este certificado tiene una validez limitada de 90 días consecutivos a partir de su expedición y no admite prórroga, por lo que cada requerimiento implica iniciar un nuevo trámite.

Cuáles son los requisitos

DNI, pasaporte o carnet de extranjería.

Si el trámite lo hace un apoderado, deberá presentar además los documentos que lo acrediten.

¿Qué debes saber antes de iniciar?

Puedes hacer tu solicitud solo desde su PC o laptop, (no celular / tablet). El Certificado Electrónico de Antecedentes Penales es un documento en formato PDF firmado digitalmente por el Poder Judicial y cuenta con la misma validez que el Certificado de Antecedentes Penales tramitado en las oficinas del Poder Judicial o en las agencias autorizadas del Banco de la Nación.

El costo del trámite es de S/ 40.40. Puedes pagarlo online solo con tu tarjeta MasterCard, American Express o Visa (crédito o débito) por la plataforma Págalo.pe o hacerlo en cualquier oficina del Banco de la Nación, Agente Multired o Multired Virtual antes de hacer el trámite online. Si lo pagas presencialmente antes de hacer el trámite online, asegúrate de guardar tu comprobante para ingresar el código del pago.

Resultado del trámite

Tras completar el formulario con tu información personal, el sistema generará una constancia de validación. En caso no exista ningún registro en tu contra, el certificado podrá descargarse de inmediato y, además, recibirás un mensaje en tu correo con el acceso directo al archivo.

Si, por el contrario, tu nombre —o uno similar— aparece en los registros del Poder Judicial, el estado del trámite figurará como “observado”. En esa situación, será necesario aguardar alrededor de 30 minutos, tras lo cual se enviará una notificación a tu correo electrónico confirmando si presentas o no antecedentes penales.

Hazlo así en 3 pasos:

1) Realiza el pago por derecho al trámite

Realiza el pago de S/ 40.40 por derecho al trámite. Lo puedes hacer desde:

Págalo.pe: puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard o American Express) en la plataforma www.pagalo.pe

puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard o American Express) en la plataforma www.pagalo.pe Banco de la Nación: dirígete al Banco de la Nación o agente Multired más cercano y realiza el pago correspondiente.

2) Solicita tu certificado

Dirígete a alguna de las Oficinas del Poder Judicial o a cualquiera de los Centros MAC Lima Norte, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima Este y MAC Piura, portando tu DNI o pasaporte o carnet de extranjería de ser extranjeros y tu comprobante de pago por derecho a trámite. Si lo hace un apoderado, deberá presentar además los documentos que lo acrediten. Para el caso de los centros MAC, solo podrás solicitar los antecedentes penales con tu DNI.

3) Recibe tu certificado

Tu certificado de antecedentes penales estará listo instantáneamente.

Sin embargo, si hay uno o más nombres similares al tuyo (homónimos) en la bases de datos del Poder Judicial, puede que tu Certificado tarde alrededor de 30 minutos. Después de este tiempo te otorgarán tu Certificado.