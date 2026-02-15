Este es el costo y lugares para tramitar tus antecedentes penales, policiales y judiciales

Contar con los certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales es un requisito frecuente al momento de iniciar un nuevo empleo en el Perú. Aunque muchas personas creen que deben acudir a distintas instituciones para obtener cada documento, actualmente existe la posibilidad de gestionarlos en un solo espacio, lo que simplifica el proceso y ahorra tiempo.

En Lima y en algunas ciudades del interior del país funcionan centros de atención donde puedes realizar estos trámites sin recorrer varias entidades públicas. Descubre dónde gestionarlos, cuánto debes pagar y qué documentos necesitas presentar.

¿DÓNDE PUEDES TRAMITAR LOS CERTIFICADOS EN LIMA?

En la capital, los certificados pueden obtenerse en los Centros MAC, espacios creados para concentrar diversos servicios del Estado en un mismo punto. Allí puedes solicitar los antecedentes penales, policiales y judiciales sin tener que ir por separado a una comisaría, al INPE o al Poder Judicial.

Los locales disponibles en Lima son los siguientes:

MAC Callao, ubicado en el centro comercial Mall Plaza Bellavista, en el sótano nivel 1.

MAC Lima Norte, que funciona en el centro comercial Plaza Norte, en la planta baja.

MAC Lima Este, situado en el centro comercial Agustino Plaza, en El Agustino.

MAC Ventanilla, que atiende en la Municipalidad de Ventanilla, frente a la Plaza Cívica.

¿EXISTEN CENTROS MAC EN PROVINCIAS?

Sí. Este servicio también se ofrece fuera de la capital. En la ciudad de Arequipa puedes realizar el trámite en el centro comercial Mall Aventura Porongoche. En Piura, el punto habilitado se encuentra dentro del centro comercial Real Plaza, según informa la plataforma web de América TV.

En ambos casos, los ciudadanos pueden gestionar los mismos certificados y acceder a otros servicios estatales en un solo lugar, lo que facilita el cumplimiento de requisitos laborales y administrativos.

¿CUÁL ES EL COSTO DE CADA CERTIFICADO?

Los precios varían según el tipo de antecedente que necesites.

El certificado de antecedentes penales asciende a 52.80 soles.

El certificado de antecedentes policiales tiene un costo de 17 soles.

El certificado de antecedentes judiciales cuesta 37.70 soles.

Todos los pagos pueden efectuarse en agencias del Banco de la Nación ubicadas dentro de los mismos centros MAC. Es recomendable verificar previamente el monto exacto y contar con el dinero correspondiente antes de acudir al centro de atención.

Asimismo, es imporante mencionar que es posible reservar una cita para agilizar la atención y conseguir rápido los documentos.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBES PRESENTAR PARA OBTENER CADA CERTIFICADO?

Para obtener el certificado de antecedentes penales, basta con presentar el comprobante de pago del trámite y el DNI en vigor. Cabe señalar que este documento también puede tramitarse de manera virtual.

Para el certificado policial, se exige el comprobante de pago original, el formulario entregado por el Banco de la Nación y el DNI vigente. Los ciudadanos extranjeros deben mostrar pasaporte o carné de extranjería.

En el caso del certificado judicial, se requiere el recibo del pago donde figure el número de DNI, además del documento de identidad vigente o, si corresponde, el pasaporte o carné de extranjería.

