La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó recientemente un sistema digital que permite a los ciudadanos seleccionar, dentro de su distrito, los locales donde preferirían votar en las Elecciones Generales 2026. Se trata de la plataforma “Elige tu local de votación”, la cual busca optimizar la organización de los próximos comicios.

La herramienta se basa en la información del padrón cerrado en octubre y no admite cambios de domicilio posteriores, lo que obliga a elegir entre locales vinculados a la dirección registrada en el documento. Descubre cómo realizar el trámite, qué requisitos exige y qué aspectos debes considerar antes de confirmar tus opciones.

¿CÓMO SE ELIGE EL LOCAL DE VOTACIÓN EN LA NUEVA PLATAFORMA DE LA ONPE?

El proceso para seleccionar tus locales preferidos es completamente digital y se realiza a través de la plataforma oficial habilitada por la ONPE. Para completarlo, debes seguir estos pasos:

Ingresar al sistema desde el 23 de noviembre, dentro del periodo autorizado por la institución. Validar tu identidad introduciendo tres datos obligatorios: número de DNI, dígito verificador y fecha de nacimiento. Verificar la dirección registrada, ya que el sistema solo reconoce la información que quedó fijada en el padrón el 14 de octubre. Escoger hasta tres opciones de locales dentro del distrito correspondiente a tu DNI. Ordenar tus alternativas por prioridad, de la primera a la tercera. Confirmar el registro, paso con el cual tus preferencias quedarán oficialmente guardadas.

La ONPE recomienda seleccionar las tres opciones disponibles para evitar inconvenientes en caso de que algún local no tenga suficiente aforo o presente limitaciones operativas, según informa Infobae.

ONPE abre registro para escoger locales de votación hasta el 14 de diciembre. (Foto: Captura)

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁ USAR LA PLATAFORMA “ELIGE TU LOCAL DE VOTACIÓN”?

La plataforma estará disponible únicamente hasta el 14 de diciembre de 2025, fecha que la ONPE estableció como límite definitivo para registrar o modificar preferencias. Después de ese día, el sistema dejará de aceptar cualquier solicitud. Además, la institución recordó que la asignación final del local se dará a conocer durante 2026, según la disponibilidad de cada colegio o recinto electoral.

La ONPE precisó que la herramienta funciona exclusivamente con la información registrada en el padrón electoral cerrado el 14 de octubre de 2025, lo que significa que los cambios de domicilio realizados después no serán considerados. En esa línea, la especialista Marisol Cuéllar recalcó que “si mi DNI figura en Comas y me he mudado a otro distrito, solo podré elegir entre locales ubicados en Comas”, ya que el sistema toma como referencia la dirección que quedó oficializada en el padrón.

Composición EC: Freepik / Andina

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE REGISTRAR TUS PREFERENCIAS?

Antes de usar la plataforma, la ONPE recomienda revisar únicamente canales oficiales para evitar confusiones o enlaces fraudulentos. También recuerda que, aunque el uso del sistema es voluntario, hacerlo permite un desplazamiento más eficiente el día de la votación.

Esta medida forma parte de los preparativos rumbo a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, en las que se elegirá a presidente, congresistas del nuevo Parlamento bicameral y representantes al Parlamento Andino.

VÍDEO RECOMENDADO: