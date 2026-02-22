Por Redacción EC

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entre 2025 y lo que va de 2026 se han registrado cerca de 2 905 denuncias de trabajadores por incumplimientos en el pago de utilidades. Es así que, a pocas semanas de que inicie el desembolso de este importante y esperado beneficio laboral, los empleados deben conocer ciertos requisitos fundamentales que determina el pago de esta medida por parte del sector privado. Así, este dinero extra representa una gran ayuda para esta parte de la población, quienes podrán solventar ciertos gastos imprevistos o simplemente como un ahorro para el futuro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿Cómo saber si tu empresa te pagará utilidades en este 2026?
Tramites

¿Cómo saber si tu empresa te pagará utilidades en este 2026?

¿Cuándo empiezan a cobrar los jubilados de la ONP los pagos correspondientes a marzo 2026?
Tramites

¿Cuándo empiezan a cobrar los jubilados de la ONP los pagos correspondientes a marzo 2026?

Consulta con tu DNI dónde votar en las próximas elecciones presidenciales 2026 en el Perú
Tramites

Consulta con tu DNI dónde votar en las próximas elecciones presidenciales 2026 en el Perú

Minedu publica el calendario oficial del año escolar 2026: ¿Cuándo inician las clases?
Tramites

Minedu publica el calendario oficial del año escolar 2026: ¿Cuándo inician las clases?