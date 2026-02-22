¿Cómo saber si tu empresa te pagará utilidades en este 2026?

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entre 2025 y lo que va de 2026 se han registrado cerca de 2 905 denuncias de trabajadores por incumplimientos en el pago de utilidades. Es así que, a pocas semanas de que inicie el desembolso de este importante y esperado beneficio laboral, los empleados deben conocer ciertos requisitos fundamentales que determina el pago de esta medida por parte del sector privado. Así, este dinero extra representa una gran ayuda para esta parte de la población, quienes podrán solventar ciertos gastos imprevistos o simplemente como un ahorro para el futuro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE PAGA LAS UTILIDADES 2026?

El pago de las utilidades 2026, considerado también como un beneficio laboral, se realiza una vez al año, entre aproximadamente marzo y mayo. Es decir, la empresa privada tiene 30 días para efectuar el respectivo abono. Como se sabe, esto se realiza una vez vencida la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, lo cual dependerá de la fecha que le toque a la entidad. Sin embargo, las compañías tienen la alternativa de efectuar el pago antes del límite de tiempo si así lo consideran conveniente.

En caso de que no se depositen las utilidades en el plazo establecido, esto no generará intereses, a menos que se presente un reclamo. En ese caso, se deberá realizar la denuncia respectiva ante Sunafil, lo cual está tipificado como una infracción grave. De esta manera, si la entidad pública confirma la falta por parte de la empresa, se le impondrá una multa que podría ir desde los S/ 8,085.5 hasta S/ 133,900, aunque el monto se determinará según la cantidad de trabajadores afectados en su momento.

¿CÓMO SABER SI TE CORRESPONDE RECIBIR UTILIDADES?

A continuación, te presentamos los puntos a considerar si trabajas en una empresa del sector privado, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), lo cual dependerá el pago que se realice a través de cuentas bancarias:

Encontrarse en planilla en una empresa del sector privado.

Trabajar para una empresa que genere rentas de tercera categoría.

Desempeñarse en una empresa que cuente con más de 20 empleados en planilla.

¿CÓMO SE CALCULA LAS UTILIDADES?

Una parte de las utilidades se calcula en base a los días trabajados. Se obtiene el valor promedio que ha generado un día laboral de los empleados para sacar ese resultado. Por ejemplo, si se determina que el día laboral genera 3 soles y se trabajó 180 días; se multiplica y esta parte de las utilidades equivale a S/ 540. La otra parte considera los ingresos como trabajador.

Además, se divide la cantidad de dinero a repartir entre la suma del sueldo de todos los trabajadores, ese resultado se multiplica por todo lo que se ha ganado en el año. Ejemplo: Si la división es 0.02 céntimos y se ha ganado S/ 27 mil, se multiplican y esta parte de las utilidades también equivale S/ 540. Finalmente, se suman ambos cálculos. En los ejemplos que se ha dado, el resultado total de utilidades es de S/ 1080.