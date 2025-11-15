La convocatoria para los concursos docentes de este año marcará el desplazamiento de miles de profesores a nivel nacional, quienes asistirán a sus respectivas sedes los domingos 16 y 23 de noviembre para rendir las evaluaciones que definirán sus ascensos y el acceso a puestos directivos. Este proceso, organizado por el Ministerio de Educación, reúne a más de 130 mil integrantes de la Carrera Pública Magisterial y forma parte de las acciones impulsadas para mejorar la gestión educativa en el país.

Cada etapa del concurso cuenta con fechas, requisitos y procedimientos específicos que los postulantes deben revisar con anticipación, especialmente la consulta del local asignado. Tanto quienes buscan subir de escala como aquellos que aspiran a ocupar cargos directivos deberán verificar su sede a través del portal habilitado por el Minedu, donde solo necesitarán su DNI y un código de seguridad. Descubre cómo identificar tu lugar de evaluación y qué más debes saber para participar sin contratiempos.

¿CÓMO SABER DÓNDE DEBO RENDIR EL EXAMEN DEL 16 Y 23 DE NOVIEMBRE?

Los docentes inscritos podrán consultar el local donde rendirán la prueba ingresando al enlace oficial del Ministerio de Educación. El sistema pedirá el número de DNI y un código visual para validar la identidad del postulante. La autoridad recomienda usar navegadores como Chrome o Firefox con el fin de evitar errores durante la consulta. Tras completar estos pasos, cada participante podrá visualizar la sede asignada para su evaluación.

(Fuente: Minedu)

¿QUIÉNES DARÁN EL EXAMEN DEL 16 DE NOVIEMBRE?

El domingo 16 se llevará a cabo la evaluación correspondiente al Concurso de Acceso a Cargos Directivos y Especialistas 2025. Este proceso está dirigido a más de 36 mil docentes de todo el país, quienes deberán acudir a uno de los 73 locales habilitados. La prueba busca seleccionar a quienes asumirán puestos de mayor responsabilidad en instituciones educativas y órganos intermedios.

¿QUÉ DOCENTES PARTICIPARÁN EN LA PRUEBA DEL 23 DE NOVIEMBRE?

La evaluación del 23 de noviembre corresponde al Concurso de Ascenso de Escala Magisterial en Educación Básica 2025. Más de 92 mil profesores están convocados y deberán presentarse en alguna de las 156 sedes distribuidas en el territorio nacional. Para conocer su local, deberán ingresar al portal del Minedu y completar los datos solicitados.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTOS ESTOS CONCURSOS PARA LOS MAESTROS?

El ministro Jorge Figueroa señaló que estas evaluaciones representan una oportunidad para que los docentes progresen profesionalmente, accedan a cargos con mayores responsabilidades y obtengan mejores ingresos. Además, destacó que los concursos fortalecen la administración educativa y aportan a la mejora de los aprendizajes, según informa Infobae.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE ASCENSO 2025 – 2026?

El proceso se desarrollará en las siguientes etapas:

Inscripción: del 15 al 28 de mayo de 2025

Prueba nacional: 23 de noviembre de 2025

Resultados preliminares: 5 de diciembre de 2025

Reclamos: del 6 al 12 de diciembre de 2025

Resultados finales: 18 de diciembre de 2025

Etapa descentralizada: diciembre 2025 a febrero 2026

Publicación de ganadores: 5 de febrero de 2026

Resoluciones de ascenso: del 9 al 12 de febrero de 2026

Inicio de vigencia: 1 de marzo de 2026