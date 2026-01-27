En los últimos días, miles de profesores nombrados y contratados recibieron una excelente noticia por parte del Ministerio de Educación (Minedu): el pago por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). De esta manera, con el objetivo de que estos profesionales reciban sus pagos, el Gobierno peruano destinó más de S/ 1 700 millones, en la que se incluye otros beneficios sociales. Esto, sin duda, permitirá que muchos docentes utilicen este dinero para cubrir gastos de fin de año, adquirir útiles escolares o simplemente ahorrar para cualquier emergencia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SERÁN LOS DOCENTES QUE RECIBIRÁN EL PAGO DE LA CTS EN ENERO 2026, SEGÚN MINEDU?

Como parte del fortalecimiento de la Carrera Pública Magisterial, el Ministerio de Educación informó que más de 118 000 docentes a nivel nacional se verán beneficiados con el pago de sus beneficios sociales. Es decir, del presupuesto total asignado, S/ 1 608 millones está dirigido exclusivamente para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a 91 463 profesores contratados y 9 332 nombrados que se retiraron de la CPM en 2025. Eso no es todo, el Minedu indicó que habilitó para 18 002 profesionales de todo el país S/ 105 millones para el pago de la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS) y del Subsidio por Luto y Sepelio.

Así, estos beneficios integran el régimen laboral del magisterio y se conceden bajo condiciones específicas, como los años de servicio acumulados o el fallecimiento del docente o de algún familiar directo, conforme a la normativa actual. Por su parte, Jorge Figueroa, ministro de Educación, indicó que la aprobación de dicho desembolso representa un gran compromiso con estos profesionales y el respeto a sus derechos laborales. Finalmente, el Minedu difundió la lista de beneficiarios con el fin de que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) procedan a efectuar el pago para fines de enero de 2026.

¿CUÁNDO INICIAN LAS CLASES ESCOLARES 2026 EN EL PERÚ?

A través de la Resolución Ministerial n.° 501-2025-MINEDU, el Ministerio de Educación estableció oficialmente el calendario escolar para el 2026, exclusivamente para todos los colegios públicos y privados a nivel nacional. En este dictamen, se ha implementado un esquema que busca armonizar el aprendizaje presencial con el trabajo institucional, es decir, que se dividirá en 36 semanas lectivas, en las que se dictará clases y se fortalecerá las competencias de los estudiantes, así como 8 semanas de gestión destinados a que directivos y docentes desarrollen labores de planificación, evaluación de objetivos y fortalecimiento pedagógico, sin la presencia de los estudiantes. De esta manera, según Minedu, las clases escolares inician el lunes 16 de marzo y finalizan el viernes 18 de diciembre del presente año, conforme indica el ciclo lectivo. A continuación, te presentamos el cronograma del calendario escolar: