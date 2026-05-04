Por Redacción EC

Con el objetivo de ampliar el acceso a la identidad legal en el país, distintas regiones del Perú vienen implementando jornadas gratuitas orientadas a la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI). Estas acciones buscan facilitar que más ciudadanos cuenten con un registro oficial que les permita ejercer derechos básicos, realizar trámites financieros e incluso participar en los próximos procesos electorales. En este contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con gobiernos locales, ha anunciado nuevas campañas de entrega del DNI electrónico. La iniciativa está dirigida principalmente a niños, adolescentes y adultos mayores, sectores que suelen enfrentar mayores dificultades para completar este trámite. El plan contempla procedimientos simplificados y atención descentralizada, con el propósito de reducir brechas de acceso a la documentación oficial. De esta manera, se busca acercar el servicio a la población y agilizar la obtención del documento en distintas zonas del país.