Con el objetivo de ampliar el acceso a la identidad legal en el país, distintas regiones del Perú vienen implementando jornadas gratuitas orientadas a la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI). Estas acciones buscan facilitar que más ciudadanos cuenten con un registro oficial que les permita ejercer derechos básicos, realizar trámites financieros e incluso participar en los próximos procesos electorales. En este contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con gobiernos locales, ha anunciado nuevas campañas de entrega del DNI electrónico. La iniciativa está dirigida principalmente a niños, adolescentes y adultos mayores, sectores que suelen enfrentar mayores dificultades para completar este trámite. El plan contempla procedimientos simplificados y atención descentralizada, con el propósito de reducir brechas de acceso a la documentación oficial. De esta manera, se busca acercar el servicio a la población y agilizar la obtención del documento en distintas zonas del país.

Confirmado: en estos días de mayo podrás sacar tu DNI electrónico gratis

La Municipalidad de Carabayllo informó, mediante sus canales oficiales, la realización de jornadas gratuitas para la emisión del DNI electrónico 3.0 durante los martes y jueves de mayo de 2026.

Estas atenciones se llevarán a cabo en el estadio Ricardo Palma, específicamente en la puerta N.° 2, en un horario establecido de 9:30 de la mañana a 1:00 de la tarde. La iniciativa busca facilitar el acceso al documento de identidad a sectores prioritarios de la población local.

La campaña está dirigida únicamente a menores de edad hasta los 17 años y a personas adultas mayores desde los 60 años. Según lo indicado por la comuna, se entregarán 50 tickets por día bajo estricto orden de llegada, por lo que se recomienda acudir con anticipación para asegurar un cupo de atención.

¿Qué trámites se pueden seguir en el poder judicial para cambiar de nombre?

De acuerdo con la explicación de Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, los peruanos que tienen la intención de cambiarse de nombre lo hacen generalmente porque sufrieron discriminación o bullying. De esta manera, recurren ante el Poder Judicial, que se basa en el artículo 29 del Código Civil, para que los jueces revisen sus casos y confirmen si son validos. Para iniciar con este proceso se debe presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y pruebas que acrediten el impacto del nombre, como evaluaciones psicológicas y declaraciones de ciertos testigos.

Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.

Olvídate de las colas: así puedes pagar tus servicios al instante con Yape

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa.