Redacción EC
Redacción EC

Anualmente, el ofrece el trámite del , un servicio clave para acceder a diversos beneficios del Estado. Actualmente, la institución pone a disposición una plataforma en línea que permite a los usuarios consultar el estado de su trámite, ya sea del DNI azul, electrónico o del documento amarillo destinado a menores de edad.

Consulta AQUÍ el estado de tu trámite de tu DNI y cuándo lo recibirás

Tras ingresar a este , dirígete a “Consulta por: Documento Nacional de Identificación - DNI”, y selecciónala como opción.

Coloca tu número de DNI solicitado en parte inferior de plataforma como dato obligatorio

Finalmente, pulsa “CONSULTAR” para ingresar a zona de consulta requerida.

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

  • Iniciado: Trámite ingresado
  • En proceso: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6
  • En agencia: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC
  • Entregado: Ya recogiste tu DNI
  • Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número . También, puedes comunicarte al teléfono  o al , anexo 1900.

Requisitos

  • Conocer el número de DNI o número de solicitud.

Antes de iniciar, debes saber:

Al ingresar a la plataforma deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar.

¿Por qué no se debe revelar la clave PIN del DNI electrónico?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

VIDEO RECOMENDADO

#noticiashoy #breakingnews #migración #Perú #Chile #frontera #crisisMigratoria #JoséAntonioKast #Venezolanos #refugiados #Tacna #Arica #seguridadFronteriza #fuerzasArmadas #derechosHumanos #CrisisFronteriza #migrantesVarados 🚀 ¿Quieres entender el mundo sin ruido? Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio. #GestiónNewsroomLive #NoticiasGlobales #AnálisisGeopolítico #EconomíaMundial #IA #Geopolítica #LatinosEnUSA #NoticiasEnEspañol 👉 Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario. 🌎 Síguenos en nuestras redes sociales: 📌 Web oficial: https://gestion.pe/mundo/ 📌 LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0 📌 X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9 📌 TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

TAGS