Inicia tu solicitud de retiro de AFP en el LINK OFICIAL, que beneficiará a millones de afiliados activos, desempleados y próximos a jubilarse de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). De esta manera, este grupo podrá solicitar hasta 4 UIT, equivalente a S/ 21 400 de sus cuentas de fondos en el Sistema Privado de Pensiones. Esta medida representa una gran ayuda para los asegurados, quienes podrán afrontar con tranquilidad los gastos de fin de año. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

LINK PARA EL RETIRO DE AFP 2025:

Los trámites se realizan de forma virtual, sin necesidad de acudir a oficinas físicas. Los afiliados deberán ingresar sus solicitudes únicamente a través de los portales web oficiales de cada administradora.

Link AFP Integra: www.afpintegra.pe

Link AFP Habitat: www.afphabitat.com.pe

Link Prima AFP: https://www.prima.com.pe

Link Profuturo AFP: www.profuturo.com.pe

Si no recuerdas a qué AFP estás afiliado, puedes consultarlo en el portal de la SBS mediante la “Constancia de Afiliación AFP”.

El proceso es gratuito, voluntario y aplicable a todos los afiliados, sin restricciones por edad o situación laboral.

LINK Retiro AFP, hoy: ¿Quién solicita hoy el desembolso de hasta 4 UIT? Consulta con DNI el cronograma

¿HASTA CUÁNDO SE PODRÁ PRESENTAR LA SOLICITUD PARA EL RETIRO DE AFP?

De acuerdo con la Resolución SBS n° 03444-2025, los afiliados de la AFP podrán presentar virtualmente su solicitud para el retiro de su dinero desde el próximo 21 de octubre (fecha que entra en vigencia la norma) y los retiros serán a partir del 20 de noviembre de 2025. Así, será la misma estructura de cronogramas segmentados por el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Desde entonces, contarán con un plazo de 90 días calendario (19 de enero) para realizar el trámite.

Asimismo, la SBS dejó en claro que el valor de la UIT aplicable será el vigente al momento de la solicitud, así como que indicó que las AFP deberán habilitar canales seguros y accesibles para el trámite, también dirigidos para los residentes en el extranjero o que presenten limitaciones físicas, previa validación biométrica y documental. En el caso de las retenciones, solo será aplicable para deudas alimentarias de hasta del 30 % de cada retiro. Por último, la ordenanza señala que si el asegurado no desea desembolsar su dinero, lo puede hacer hasta 10 días calendario previos a la fecha programada para cualquiera de los desembolsos comunicándolo por única vez a la AFP.