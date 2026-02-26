Por Redacción EC

Las personas que no acudan a votar ni cumplan su función como miembros de mesa designados en los próximos comicios nacionales deberán asumir penalidades económicas, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Si quieres conocer el monto exacto de la sanción, aquí te brindamos la información completa, junto con otros puntos importantes que conviene considerar.