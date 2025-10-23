El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa promoviendo campañas donde el objetivo primordial es facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico a población vulnerable sobre todo, y en esa línea, buscar cerrar brechas de equivalencia a nivel nacional. Al respecto, el mes de octubre 2025 se presenta como un nuevo periodo de entregas efectivas gracias a jornadas habilitadas por parte de municipalidades del país, y a partir de las cuales puedes terminar obteniéndolo gratuitamente.
LA LISTA DE DISTRITOS PERUANOS DONDE PUEDES OBTENER GRATUITAMENTE EL DNI ELECTRÓNICO
Hoy las actividades organizadas por parte municipalidades con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente tiene la posibilidad de obtener por primera vez la importante cédula biométrica, o en todo caso renovarla.
Transcurridos ya 10 meses, la estratégica alianza entre el RENIEC y las siguientes comunas, continúa promoviendo la realización de campañas itinerantes para la tramitación gratuita de DNIe hoy provisto de hasta 64 elementos de seguridad, y durante estas fechas puntuales del mes de octubre 2025:
- Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
- Fecha:
Lunes 27 de octubre
- Horario: Desde las 9.30 a.m., y hasta agotar stock (Cupos limitados)
- Lugar:
Urb. Mesa Redonda Parque Vencedores- Av. Bolognesi cruce con Av. Industrial
- Beneficiarios:
Niños y adolescentes (menores de 17 años) / Adultos mayores de 60 años
- Municipalidad Distrital de Ayaví (Huancavelica)
- Fecha:
Viernes 24 de octubre
- Horario: Desde las 8.30 a.m., y hasta la 1 p.m.
- Lugar:
Plaza de Armas s/n - Huaytará
- Municipalidad Distrital de Pichanaqui (Junín)
- Fecha:
Viernes 24 de octubre
- Horario: 8 a.m. a 4 p.m.
- Lugar:
Local Municipal (C.P. Las Palmas Ipoki)
En relación a estas campañas itinerantes puntuales, resulta importante destacar que de manera coincidente, todas ofrecen los siguientes servicios para trámite de DNIe, y teniendo los vecinos de San Martín de Porres, por ejemplo, que acercarse al lugar señalado líneas arriba junto a copia simple de recibo de luz o agua, y acta de nacimiento:
- Inscripción por primera vez
- Duplicado
- Rectificación de imágenes y/o datos
- Renovación
ESTA ES LA OTRA MUNICIPALIDAD DE LIMA QUE LANZA CAMPAÑA ITINERANTE PARA OTORGAMIENTO DE DNIE GRATUITO
A propósito de la gratuidad como tal, te contamos asimismo que hoy un distrito limeño también llama la atención por aliarse con el Gobierno mediante el RENIEC, y en esta oportunidad a fin de facilitar emisión durante jornadas que desde el 8 de enero solamente vienen llevándose a cabo el día miércoles.
Hasta el 31 de diciembre 2025, la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) ubicada dentro del Palacio Municipal de Independencia (Av. Túpac Amaru 4.5 Km), tendrá abiertas sus puertas para recibir a menores de edad acompañados por progenitor o adulto responsable, y así proceder de manera efectiva a tramitar el DNIe convertido en el más seguro de América Latina.
“A través de estas campañas, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y la juventud del distrito, eliminando barreras y facilitando el acceso a su identificación”, manifiesta el alcalde de dicho distrito de Lima Norte, Alfredo Reynaga, haciendo hincapié en el horario de atención de 9 a.m. a 12 p.m., y como requisito asistir vestido con un polo de color para la toma de la fotografía respectiva.
Resulta importante destacar que los niños y adolescentes de Independencia, pueden participar de campaña gratuita para emisión, renovación y duplicado de DNIe, pero presentando la credencial original solamente los miércoles hasta fin de año, y ante casos de nueva inscripción, acercándose también junto a partida de nacimiento e imagen personal tamaño carné de ser posible.