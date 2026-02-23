Como parte de sus políticas para garantizar que la población esté plenamente identificada, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la campaña gratuita para la entrega del nuevo DNI electrónico 3.0, en coordinación con diversas municipalidades y otras instituciones del país, durante todo el 2026. En estas importantes jornadas también se habilitarán otros servicios esenciales, como la inscripción por primera vez, la renovación, y otras gestiones sin ningún costo. De esta manera, esta medida permitirá que la población en pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad pueda acceder a diversos trámites que son fundamentales para ejercer derechos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES ACCEDERÁN AL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO DURANTE EL 2026?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026. Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

Eso no es todo, en el caso de los niños de 0 a 1 año se les podrá realizar trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. Asimismo, esta norma alcanza a los ciudadanos mayores de edad que consignen de forma expresa su condición de donantes de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento, así como a las personas con discapacidad (PCD), tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente. Por último, la resolución también autoriza para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DUPLICADO DEL DNI AZUL AL ELECTRÓNICO DESDE EL HOGAR?

En una entrevista para América Noticias, la directora de Servicios Registrales de Reniec, Karim Pardo, informó que, desde ahora, los ciudadanos que tengan su DNI azul vencido o próximo a caducar podrán renovarlo por el nuevo DNI electrónico 3.0 desde cualquier dispositivo digital sin salir de casa. Para acceder a este novedoso servicio, se debe descargar el aplicativo oficial de verificación facial de Reniec (LINK), donde te pedirá que se tome una fotografía para validar la identidad. Luego, se debe proceder a pagar los S/ 30 en agentes BCP o Yape con el código de trámite 02121.

Tras ello, se tendrá que dirigir a la plataforma del Reniec y ubicar la sección “Trámites virtuales del ciudadano – renovación por caducidad”, donde el ciudadano tendrá que completar con sus datos personales y actualizar dirección, donación de órganos, entre otros, siempre que sea necesario. Asimismo, el ciudadano tendrá la opción de elegir la oficina de entrega más cercana y, al completar esos sencillos pasos, recibirá un correo electrónico que confirmará que el trámite fue recibido correctamente. “Ya no necesitará ir a una agencia, lo pueden hacer en casa y en la lista sale en qué lugar lo quiere recoger”, explicó Pardo a dicho medio.