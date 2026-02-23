Por Redacción EC

Como parte de sus políticas para garantizar que la población esté plenamente identificada, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la campaña gratuita para la entrega del nuevo DNI electrónico 3.0, en coordinación con diversas municipalidades y otras instituciones del país, durante todo el 2026. En estas importantes jornadas también se habilitarán otros servicios esenciales, como la inscripción por primera vez, la renovación, y otras gestiones sin ningún costo. De esta manera, esta medida permitirá que la población en pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad pueda acceder a diversos trámites que son fundamentales para ejercer derechos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.