El principal beneficio que brinda el CCI para transferencias mediante el Banco de la Nación

Diariamente, los usuarios de tarjetas de ahorro a nivel nacional buscan transferir dinero de manera puntual, y teniendo en ese momento que ubicar el Código de Cuenta Interbancario (CCI) solicitado, pero poco conocido para algunos. Con respecto a esta información, hoy resulta importante darte a conocer que el Banco de la Nación (BN) pone a disposición de sus clientes, una serie de alternativas que permiten obtenerlo de manera ágil, y con la finalidad de acceder a beneficio muy particular para el envío de dinero.

ESTE ES EL PRINCIPAL BENEFICIO QUE OBTIENES DEL CCI PARA TRANSFERIR DINERO A TRAVÉS DEL BN

Los códigos como el CCI representan identificación de una cuenta en particular ante todo el sistema bancario peruano, y asimismo sirve para realizar transferencias interbancarias de forma única y segura.

Con respecto a los dígitos que la conforman, resulta preciso indicar que, por ejemplo, le facilita al BN el reconocimiento del destino, llámese cuenta corriente o cuenta de ahorros, y gracias a sus 20 números fundamentales con el objetivo de enviar dinero a otras entidades financieras.

La realización de diversas operaciones requeridas para transferir dinero a cuentas propias u otros destinos bancarios, determina de manera obligatoria la utilización del denominado CCI cuya importancia radica en la plena identificación del producto, y puedes obtenerla en BN incluso desde la comodidad de tu hogar.

Según refiere dicha entidad de Gobierno, existen hasta 4 canales mediante los cuales tienes acceso a la consulta como tal, llevándose a cabo en agencias y sucursales también, pero sin necesidad de hacer colas o demorarte más de lo que esperas a través de Banca por Internet o la zona segura de MultiRed Virtual.

A continuación, te compartimos el paso a paso para obtener CCI de tu cuenta afiliada al BN, y el link de ingreso permitido correspondiente a fin de conseguirlo sin inconvenientes:

MULTIRED VIRTUAL

- Ingresa a MultiRed Virtual.

- Escribe tu número de cuenta, y coloca tu tipo y número de documento también junto a clave usando el teclado virtual.

- Clic en “INGRESAR”.

- Tras acceder, selecciona en menú la opción “Inicio”.

- Acto seguido, en la cuenta elegida despliega “Detalles”, y finalmente el CCI que requieres.

BANCA POR INTERNET

- Accede a plataforma a Banca por Internet del BN

- Elige tu tipo de cuenta y escribe el número.

- Tras “Aceptar”, ingresa a “Consulta de código de cuenta interbancario CCI” del Banco de la Nación.

- Selecciona el tipo de cuenta aperturado (ahorros o corriente), y vuelve a colocar tu número de cuenta.

- Finalmente, y luego de “Aceptar” otra vez, visualizarás el CCI solicitado.

APP BN

- Descárgate aplicativo e ingresa desde equipo móvil.

- Inicia sesión colocando usuario y clave de 6 dígitos.

- Selecciona la cuenta de ahorros que deseas consultar.

- Busca la opción donde figura el detalle de la cuenta consultada.

- Visualiza tu CCI, y si lo requieres, cópialo o compártelo de forma segura.

Ten en cuenta que además de estas alternativas digitales que puedes poner en práctica mediante PC o dispositivo móvil, también el BN te brinda la opción de visitar agencias y sucursales ubicadas a nivel nacional a fin de obtenerlo, y/o comunicarte a la línea gratuita: 0 800 10 700.

EL MONTO MÁXIMO QUE TE PERMITE TRANSFERIR EL BN DE MANERA INTERBANCARIA

A nivel gubernamental, el BN es la entidad financiera que brinda diversos productos y servicios a sus afiliados mediante el otorgamiento de préstamos, por ejemplo, y asimismo permitiendo la realización de transferencias interbancarias cuyo monto máximo de envío mide el tope de capacidad sobre la cual debes regirte.

Según información compartida oficialmente a través de “Preguntas Frecuentes”, el denominado ‘Banco de Todos’, habilita el traspaso de altas sumas de dinero siempre y cuando el titular lleve a cabo el trámite teniendo a la mano un requisito elemental como lo es el CCI esencial para este tipo de gestiones presenciales u online.

En ese sentido, te confirmamos que las transferencias interbancarias generadas desde el BN pueden ser efectuadas en moneda nacional y extranjera (dólares), considerando los siguientes montos máximos permitidos:

S/420,000 y US$75,000 por operación en ventanilla

Límite diario máximo y compartido de 7,000 soles o su equivalente en dólares por operación en Multired Virtual y/o el App Banca Móvil

Recuerda que en base a los montos máximos permitidos, tu como cliente del BN tienes la posibilidad de llevar a cabo hasta 2 tipos de transferencia interbancaria: Inmediatas / Diferidas, desde tu propia cuenta de ahorros “hacia otra cuenta propia o de terceros en otro banco y a escala nacional”.