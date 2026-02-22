El principal beneficio que brinda el CCI para transferencias mediante el Banco de la Nación

Por Redacción EC

Diariamente, los usuarios de tarjetas de ahorro a nivel nacional buscan transferir dinero de manera puntual, y teniendo en ese momento que ubicar el Código de Cuenta Interbancario (CCI) solicitado, pero poco conocido para algunos. Con respecto a esta información, hoy resulta importante darte a conocer que el (BN) pone a disposición de sus clientes, una serie de alternativas que permiten obtenerlo de manera ágil, y con la finalidad de acceder a beneficio muy particular para el envío de dinero.

ESTE ES EL PRINCIPAL BENEFICIO QUE OBTIENES DEL CCI PARA TRANSFERIR DINERO A TRAVÉS DEL BN

Los códigos como el CCI representan identificación de una cuenta en particular ante todo el sistema bancario peruano, y asimismo sirve para realizar transferencias interbancarias de forma única y segura.

Con respecto a los dígitos que la conforman, resulta preciso indicar que, por ejemplo, le facilita al el reconocimiento del destino, llámese cuenta corriente o cuenta de ahorros, y gracias a sus 20 números fundamentales con el objetivo de enviar dinero a otras entidades financieras.

La realización de diversas operaciones requeridas para transferir dinero a cuentas propias u otros destinos bancarios, determina de manera obligatoria la utilización del denominado CCI cuya importancia radica en la plena identificación del producto, y puedes obtenerla en BN incluso desde la comodidad de tu hogar.

Según refiere dicha entidad de Gobierno, existen hasta 4 canales mediante los cuales tienes acceso a la consulta como tal, llevándose a cabo en agencias y sucursales también, pero sin necesidad de hacer colas o demorarte más de lo que esperas a través de Banca por Internet o la zona segura de MultiRed Virtual.

A continuación, te compartimos el paso a paso para obtener CCI de tu cuenta afiliada al BN, y el link de ingreso permitido correspondiente a fin de conseguirlo sin inconvenientes:

  • MULTIRED VIRTUAL

- Ingresa a .

- Escribe tu número de cuenta, y coloca tu tipo y número de documento también junto a clave usando el teclado virtual.

- Clic en “INGRESAR”.

- Tras acceder, selecciona en menú la opción “Inicio”.

- Acto seguido, en la cuenta elegida despliega “Detalles”, y finalmente el CCI que requieres.

  • BANCA POR INTERNET

- Accede a plataforma a del BN

- Elige tu tipo de cuenta y escribe el número.

- Tras “Aceptar”, ingresa a “Consulta de código de cuenta interbancario CCI” del Banco de la Nación.

- Selecciona el tipo de cuenta aperturado (ahorros o corriente), y vuelve a colocar tu número de cuenta.

- Finalmente, y luego de “Aceptar” otra vez, visualizarás el CCI solicitado.

  • APP BN

- Descárgate aplicativo e ingresa desde equipo móvil.

- Inicia sesión colocando usuario y clave de 6 dígitos.

- Selecciona la cuenta de ahorros que deseas consultar.

- Busca la opción donde figura el detalle de la cuenta consultada.

- Visualiza tu CCI, y si lo requieres, cópialo o compártelo de forma segura.

Ten en cuenta que además de estas alternativas digitales que puedes poner en práctica mediante PC o dispositivo móvil, también el BN te brinda la opción de visitar agencias y sucursales ubicadas a nivel nacional a fin de obtenerlo, y/o comunicarte a la línea gratuita: 0 800 10 700.

EL MONTO MÁXIMO QUE TE PERMITE TRANSFERIR EL BN DE MANERA INTERBANCARIA

A nivel gubernamental, el BN es la entidad financiera que brinda diversos productos y servicios a sus afiliados mediante el otorgamiento de préstamos, por ejemplo, y asimismo permitiendo la realización de transferencias interbancarias cuyo monto máximo de envío mide el tope de capacidad sobre la cual debes regirte.

Según información compartida oficialmente a través de “”, el denominado ‘Banco de Todos’, habilita el traspaso de altas sumas de dinero siempre y cuando el titular lleve a cabo el trámite teniendo a la mano un requisito elemental como lo es el CCI esencial para este tipo de gestiones presenciales u online.

En ese sentido, te confirmamos que las transferencias interbancarias generadas desde el BN pueden ser efectuadas en moneda nacional y extranjera (dólares), considerando los siguientes montos máximos permitidos:

  • S/420,000 y US$75,000 por operación en ventanilla
  • Límite diario máximo y compartido de 7,000 soles o su equivalente en dólares por operación en Multired Virtual y/o el App Banca Móvil

Recuerda que en base a los montos máximos permitidos, tu como cliente del tienes la posibilidad de llevar a cabo hasta 2 tipos de transferencia interbancaria: Inmediatas / Diferidas, desde tu propia cuenta de ahorros “hacia otra cuenta propia o de terceros en otro banco y a escala nacional”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

El principal beneficio que brinda el CCI para transferencias mediante el Banco de la Nación
Tramites

El principal beneficio que brinda el CCI para transferencias mediante el Banco de la Nación

¿Qué se sabe del nuevo retiro AFP para acceder hasta 4 UIT en el 2026?
Tramites

¿Qué se sabe del nuevo retiro AFP para acceder hasta 4 UIT en el 2026?

¿Cómo saber si tu empresa te pagará utilidades en este 2026?
Tramites

¿Cómo saber si tu empresa te pagará utilidades en este 2026?

¿Cuándo empiezan a cobrar los jubilados de la ONP los pagos correspondientes a marzo 2026?
Tramites

¿Cuándo empiezan a cobrar los jubilados de la ONP los pagos correspondientes a marzo 2026?