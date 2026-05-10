Miles de exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) finalmente podrán acceder a una nueva etapa de devolución luego de que la Comisión Ad Hoc aprobara el esperado Reintegro 5, una medida que busca resarcir a quienes durante años aportaron al desaparecido fondo estatal. Este nuevo proceso, que contará con una inversión superior a los 200 millones de soles, beneficiará tanto a antiguos contribuyentes como a familiares de fonavistas fallecidos y priorizará a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad que lograron acreditar aportes adicionales ante la Secretaría Técnica. Además, las autoridades ya establecieron los requisitos de edad, el cronograma de pago mediante el Banco de la Nación y las condiciones necesarias para integrar el padrón oficial de beneficiarios. Descubre cuándo comenzará el pago del Reintegro 5 y quiénes podrán acceder a esta nueva devolución del Fonavi.

¿CUÁNDO EMPEZARÁ EL PAGO DEL REINTEGRO 5 DEL FONAVI?

La devolución correspondiente al Reintegro 5 arrancará oficialmente el jueves 14 de mayo de 2026 en todas las agencias del Banco de la Nación. La Comisión Ad Hoc confirmó que el cobro se realizará de manera progresiva, siguiendo un cronograma organizado de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Antes del inicio de pagos, entre el 12 y 13 de mayo, las autoridades publicarán la resolución oficial y el cronograma definitivo de atención para evitar aglomeraciones durante el proceso.

Fonavi 2026 | Foto: Andina

¿QUIÉNES ACCEDEN A ESTA DEVOLUCIÓN?

El nuevo padrón incluirá a los exfonavistas que formaron parte de las listas de pago del 1 al 19 y que, posteriormente, consiguieron validar mayores aportes al desaparecido fondo estatal.

Sin embargo, no todos podrán acceder al beneficio. La Comisión explicó que quedarán fuera quienes:

No presentaron documentación que sustente sus aportes.

No lograron validar descuentos realizados por sus empleadores.

No figuren con nuevos registros reconocidos por el sistema.

Además, también podrán cobrar los herederos de fonavistas fallecidos que cumplan con las condiciones establecidas.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EDAD PARA INGRESAR AL PADRÓN?

En esta ocasión, la Comisión Ad Hoc ha establecido filtros generacionales para organizar el pago. El acceso está segmentado de la siguiente manera:

Aportantes con vida: Es indispensable haber cumplido al menos 67 años; por el momento, aquellos que tienen 66 años no han sido incorporados.

Es indispensable haber cumplido al menos 67 años; por el momento, aquellos que tienen 66 años no han sido incorporados. Exaportantes fallecidos: La devolución es procedente para sus familiares siempre que el titular hubiera alcanzado o superado los 88 años de edad considerando como fecha límite el 31 de mayo de 2026.

Es importante mencionar que los ciudadanos que sufren de alguna discapacidad y están en los registros del Conadis, así como quienes reciben pensiones por invalidez, tienen el ingreso asegurado al padrón sin que su edad sea un impedimento.

¿CUÁNTO DINERO DESTINARÁ EL ESTADO PARA EL REINTEGRO 5?

Para esta nueva etapa de devolución, la Comisión aprobó un presupuesto total de 222 millones de soles. Con ese monto se atenderá a 49 mil 891 exaportantes vivos y a 16 mil 753 fonavistas fallecidos mediante sus herederos.

Asimismo, se confirmó que el monto mínimo de devolución será de 40 soles, considerado como la cantidad base reconocida dentro del proceso de reintegro aprobado para este año, según informa Expreso.

VÍDEO RECOMENDADO: