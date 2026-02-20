¿Eres uno de los afortunados? Mira quién accede al DNI electrónico sin costo

En Perú, las campañas móviles y permanentes para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico se han intensificado a nivel nacional. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en coordinación con diversas instituciones, facilita estos trámites con el objetivo de acercar el documento a toda la población.

¿QUIÉNES ACCEDEN AL DNI SIN COSTO?

Para este 2026, la emisión del DNI electrónico será gratuita, y el organismo ha detallado los grupos de beneficiarios que pueden solicitar inscripción, renovación u otros tipos de gestión. La iniciativa busca priorizar a sectores específicos, reduciendo brechas de acceso y promoviendo la inclusión de poblaciones más vulnerables.

El gobierno peruano, a través del RENIEC, ha reforzado durante 2026 las campañas para otorgar el DNI electrónico sin costo, alcanzando la emisión de 700 mil cédulas con el objetivo de disminuir las brechas en identificación y documentación.

En coordinación con municipalidades distritales, estas jornadas se han programado especialmente para los meses de enero y febrero. Desde fines de diciembre de 2025, se autorizó la gratuidad de 627 mil trámites en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN). Los procedimientos se distribuyen estratégicamente para beneficiar a distintos grupos poblacionales, priorizando la inclusión de sectores vulnerables.

Primer Grupo (470 mil DNIe)

- Menores de 0 a 16 años que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en las Oficinas Registrales Auxiliares.

- Menores de 0 a 1 año que realizan trámites de inscripción y la emisión del DNIe en centros de atención del RENIEC.

- Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de los procesos electorales 2026

- Personas Con Discapacidad (PCD) mayores y menores de edad

Segundo Grupo (157 mil DNIe)

- Personas en situación de pobreza y pobreza extrema mayores y menores de edad que cuenten con la clasificación socioeconómica - SISFOH.

- Personas adultas mayores a partir de los 60 años en situación de especial vulnerabilidad.

- Mayores y menores de edad de 0 a 17 años que figuren incluidos en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS) a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y Buques de la Armada Peruana (BAP) en ámbitos de comunidades nativas y alto andinas.

- Población en situación de vulnerabilidad y especial protección, cuya condición se encuentre debidamente justificada.

- Población indígena u originaria de las zonas del VRAEM, frontera y aquellas afectadas por otras situaciones que generen barreras económicas.

- Bomberos Voluntarios a nivel nacional, y en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Resulta importante destacar que las disposiciones para el trámite de DNI electrónicos gratuitos por parte del RENIEC, hoy figuran establecidas mediante la aprobación de las resoluciones N° 000211 y 000213 de 2025, y en ese sentido ambas entran en vigencia desde el primer día hábil de enero hasta el 31 de diciembre.

EL RENIEC IMPULSA CAMPAÑAS PERMANENTES DE DNIE GRATUITO Y CONFIRMANDO SEDES A NIVEL NACIONAL

Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo del RENIEC, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo poblaciones vulnerables que gratuitamente cuentan con la posibilidad de obtener el DNIe por primera vez, o en todo caso renovarlo.

Transcurridos ya los 12 meses de 2025, arranca el Año Nuevo 2026 con la información referente a la estratégica alianza concretada entre dicho organismo autónomo, y las siguientes instituciones que continúan promoviendo la realización de campañas permanentes para la tramitación gratuita de la cédula digital provista de hasta 64 elementos de seguridad, y por las cuales figuran programadas varias fechas durante los meses de enero y febrero:

ÁNCASH

- Municipalidad de Chimbote, Jr. Enrique Palacios 321

- Horario: Lunes a viernes de 8.45 a.m. a 4 p.m.

AMAZONAS

- Biblioteca Municipal de Chachapoyas, Jr. Ortiz Arrieta 850

- Horario: Lunes a viernes de 8.45 a.m. a 4 p.m.

CAJAMARCA

- Subprefectura de Cajamarca, Jr. Dos de Mayo N° 414

- Parroquia “San Luis Gonzaga” de Jaén, Calle San Luis 490-498 (Sector Morro Alto)

HORARIO: Lunes a viernes de 8.45 a.m. a 4 p.m.

LIMA

- Cercado de Lima (Casa Vecinal N° 1, Jr. Cañete 100)

- San Juan de Miraflores (Palacio Municipal, Av. Belisario Suárez 1075)

- Villa El Salvador (Villa del Adulto Mayor, Sector 3/Grupo 8)

- Los Olivos (Explanada de la municipalidad)

- San Juan de Lurigancho (Subgerencia de Programa Social, Av. El Bosque 331 - Urb. Canto Grande)

- Independencia (DEMUNA, Av. Túpac Amaru km 4.5)

- Comas (Municipalidad, Av. España N° 4)

- Carabayllo (Estadio Ricardo Palma, Av. San Martín 350 - Urb. Santa Isabel)

- San Borja (IIEI 554 Virgen de Lourdes, Av. Arqueología 299)

- Miraflores (Casa Tovar, Calle Manuel Tovar 255 / Casa de la Mujer, Calle José Gálvez 671)

De acuerdo a la información compartida por parte del RENIEC, el denominado “Verano Inclusivo” resalta como campaña permanente de DNIe gratuito que durante los meses de enero y febrero del 2026, permitirá habilitar un punto de atención fijo en las regiones mencionadas, y otras como Loreto, Piura y Puno, a fin de beneficiar a los siguientes grupos poblacionales:

Niños y adolescentes (0 - 17 años)

Adultos mayores (De 60 años a más)

PCD

VIDEO RECOMENDADO: