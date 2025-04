La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta indispensable para muchas personas en la vida diaria, incluso siendo utilizada para sectores importantes que buscan determinar alguna situación. Sin embargo, un proyecto de ley que llegó en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República busca prohibir el uso de esta tecnología para proteger los derechos fundamentales y humanos y, que en ocasiones, pueden ser utilizadas de manera indebida para discriminar, poner en riesgo la seguridad, manipular circunstancias o justificar acciones bajo el pretexto de la defensa nacional, entre otros aspectos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ CASOS NO SE PODRÍA UTILIZAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PERÚ?

Este martes 1 de abril llegó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología el proyecto de ley 07033/2023-CR-Ley que regula el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el Perú, impulsado por Carlos Zevallos del partido Podemos Perú, que busca regular y utilizar la inteligencia artificial dentro del territorio nacional, con el objetivo de asegurar la protección de los derechos fundamentales, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Además, de promover la transparencia, la ética, la innovación y el progreso en el ámbito de dicha tecnología.

“Todo desarrollo y uso de inteligencia artificial debe estar basado en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de la persona humana, principios éticos fundamentales, incluyendo el respeto a la dignidad humana, la privacidad, la transparencia, la responsabilidad y la equidad. La inteligencia artificial no debe mentir a un ser humano o, a sabiendas, dejar que un ser humano sea engañado”, indica la propuesta legislativa del congresista.

De esta manera, estos son los doce casos, compartido por Infobae, que la iniciativa propone prohibir para el uso de la inteligencia artificial para las personas a nivel nacional:

Se prohíbe su uso para violar derechos humanos y fundamentales, como la privacidad, la libertad de expresión, la igualdad, la dignidad humana y otros.

Se prohíbe su uso cuando el sistema de inteligencia artificial es discriminatorio y produce resultado perjudiciales para ciertos grupos de personas (discriminación racial, de género, etc.).

Se prohíbe cuando tenga el potencial de causar daños graves a las personas, sociedad o el medio ambiente.

Cuando es utilizado para manipular o influir de manera indebida en la toma de decisiones importantes, como en procesos electorales en la formación de opiniones públicas, atentando contra la integridad y la legitimidad de dichos procesos.

Se prohíbe el uso de la inteligencia artificial cuando funciona de manera opaca, sin la posibilidad de auditarla o comprender el proceso detrás de sus decisiones, lo que dificulta evaluar su impacto y asignar responsabilidades a los actores involucrados. En estos casos, podría ser necesario prohibir el sistema hasta que se implementen mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas.

Se prohíbe su uso con fines ilegales, discriminatorios, maliciosos, o que atenten contra los derechos fundamentales y humanos.

Se prohíbe su uso con fines de ataque a la soberanía nacional o con fines ilícitos contra entidades públicas.

La utilización de sistema de IA en situaciones de emergencia deberá ser justificada y limitada en el tiempo por las autoridades competentes.

Se prohíbe todos los sistemas de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por raza y orientación sexual.

Se prohíbe utilizar sistemas que puntúan sobre las personas en función de sus comportamientos o características personales.

Se prohíbe el uso de la inteligencia artificial capaz de manipular el comportamiento humano.

Se prohíben los sistemas que tengan como finalidad la creación o expansión de bases de datos faciales.

En centros de trabajo y escuelas se prohíben los sistemas de IA que puedan reconocer las emociones.

¿QUÉ DICE LA NORMATIVA QUE PROHÍBE LAS LLAMADAS SPAM?

De acuerdo con el abogado y político peruano, Jaime Delgado para La República, la normativa que actualiza la Ley de Protección de Datos Personales Ley N° 29733, que entró en vigencia este lunes 31 de marzo, no lucha contra el spam, sino que lo legaliza, por lo que las llamadas comerciales y publicitarias no autorizadas continuarían con esta experiencia estresante. Por ello, las empresas tendrán que realizar una única comunicación con los usuarios para solicitarles recibir sus llamadas y, en caso de no tener respuesta, no deberán usar su información y no contactarlos por teléfono.

“Prácticamente están legalizando las llamadas spam. En vez de prohibir totalmente estas llamadas que saturan todo el día, están permitiendo a las empresas establecer un primer contacto para que usuarios den su consentimiento para hacer publicidad. Como no contestamos las llamadas, van a seguir insistiendo. Si le decimos no, van a acudir a otras líneas telefónicas para hacer lo mismo”, explicó Delgado.

Asimismo, el especialista señala que el código de protección al consumidor vigente determina que no se podrán realizar llamadas de spam, a menos que el usuario haya dado su consentimiento para recibirlas. Además, consideró que estas compañías han encontrado otras formas legítimas de publicidad y no requieren entrar en la privacidad de la ciudadanía, como en las redes sociales o medios de comunicación.

“Ninguna empresa tiene que hacer llamadas previamente por su propia iniciativa. Están prohibidas. Tú puedes hacer publicidad en medios, redes sociales, radio, periódico, cartel, en lo que quieras, pero tú no tienes derecho a invadir la privacidad de una persona para llamarle directamente a su número personal. Estamos siendo agredidos por delincuencia y adicionalmente están permitiendo a las empresas hacer esto; es un abuso”, sostuvo Delgado.