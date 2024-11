Si anhelas servir a tu país y formar parte de una institución de prestigio, esta es tu oportunidad. La Marina de Guerra del Perú abre sus puertas a jóvenes profesionales talentosos mediante su nuevo proceso de asimilación para el año 2025. Para ser considerado en este proceso, los aspirantes deberán superar distintas evaluaciones, además de cumplir con todos los requisitos establecidos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ?

Para ser admitido en el proceso de asimilación como oficial, los postulantes deberán acreditar su nacionalidad peruana, ya sea por nacimiento en territorio peruano o por inscripción consular durante la minoría de edad. Asimismo, es requisito indispensable encontrarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, lo cual implica no estar privado de ellos por sentencia judicial.

Asimismo, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos físicos: estatura mínima de 1.60 metros para varones y 1.55 metros para mujeres, y no poseer tatuajes ni perforaciones corporales profundas.

Adicionalmente, los aspirantes deben poseer título profesional otorgado por una universidad reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) o la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU), o su equivalente en el extranjero debidamente apostillado. Asimismo, es indispensable estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional, y contar con un año de experiencia laboral comprobada posterior a la obtención del grado académico.

También es importante señalar que el postulante deberá acreditar no haber sido separado de ninguna institución educativa o de formación militar o policial por razones disciplinarias, académicas o psicofísicas. Asimismo, deberá demostrar que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la función pública, que no ha sido destituido de ningún cargo público y que no mantiene afiliación a organizaciones políticas o sindicales. Por último, deberá presentar una certificación judicial que acredite no tener antecedentes penales.

¿QUÉ CARRERAS SE PUEDEN ASIMILAR A LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ?

La presente convocatoria está dirigida a profesionales titulados en Medicina, Administración (Contadores Públicos, Economistas y Administradores), Educación, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Naval.

Es importante señalar que los médicos no deberán exceder los 34 años al 31 de diciembre de 2024, y que los administradores serán asimilados bajo el grado de Teniente Segundo.

¿CÓMO INSCRIBIRSE AL PROCESO DE ASIMILACIÓN PARA EL AÑO 2025 DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ?

Con el fin de participar en este concurso, es indispensable que los interesados realicen su preinscripción virtual mediante la plataforma web de la Escuela Naval del Perú. El periodo de inscripción se encuentra abierto hasta el 15 de noviembre. Los resultados finales del proceso selectivo serán difundidos entre el 10 y el 16 de diciembre.

Foto: Andina

¿CUÁNTO ES EL SALARIO ECONÓMICO QUE PERCIBE UN OFICIAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ?

Los ingresos de los oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra del Perú experimentan una notable variación dependiendo del grado militar.

En el lado de oficiales, mientras un Alférez de Fragata percibe aproximadamente S/3,225 mensuales, un Vicealmirante puede llegar a ganar hasta S/10,016. Por el lado de los suboficiales, mientras un Oficial de Mar Tercero gana cerca de S/2,854 mensuales, un Técnico Superior Primero puede llegar a ganar hasta S/4,112.