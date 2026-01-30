En el Perú, las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril, fecha en la que más de 27 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino por un periodo de cinco años. Es así que, en esta importante jornada, los peruanos juegan un papel fundamental, ya sea como miembros de mesa o acudiendo a votar en su local asignado. Frente a esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció las multas para aquellas personas que no se presenten el día de las elecciones. Esta sanción no solo implica un desembolso económico, sino también complicaciones en diversos trámites. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE A VOTAR O SER MIEMBRO DE MESA EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026?
El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la República, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS POR NO PAGAR UNA MULTA ELECTORAL?
Las sanciones por no acudir a votar o incumplir la función de miembro de mesa en estas Elecciones Generales 2026, conlleva a la imposición de una multa electoral, conforme comparte América TV, y son:
- La prohibición para realizar procesos judiciales o administrativos.
- No se podrá realizar actos notariales.
- Estará impedido de inscribirse en cualquier programa social.
- No podrá obtener una licencia de conducir.
- Estará impedido de salir del país.
- No podrá realizar ningún acto respecto a su estado civil (matrimonio, divorcio, etc.)
- No podrá ser nombrado funcionario público.