Con el objetivo de que millones de trabajadores formales del país accedan a un nuevo retiro de AFP, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó de manera oficial, a través del diario oficial El Peruano, el reglamento operativo que permite el desembolso de hasta S/ 21 400 o 4 unidades impositivas tributarias (UIT). De esta manera, se busca brindar liquidez a millones de peruanos en diferentes etapas de su vida laboral y financiera, permitiéndoles cubrir diversos gastos imprevistos en medio de una crisis económica. Sin embargo, muchos afiliados se cuestionan sobre la fecha límite que tienen para presentar su solicitud para el cobro de sus aportes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO ES LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DEL RETIRO DE AFP 2025?

El pasado 28 de septiembre, basándose en la Ley n.° 32445, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) admitió, a través del Diario Oficial El Peruano, la resolución que establece el Procedimiento Operativo (PO) para el octavo retiro de las AFP. Esta medida permite a las personas desembolsar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivale a S/ 21 400 de sus cuentas individuales de capitalización (CIC). De esta manera, la Resolución SBS n° 03444-2025 indica que los afiliados podrán presentar, tanto física como virtual, su solicitud para el retiro de su dinero desde el próximo 21 de octubre (fecha que entra en vigencia la norma) y los retiros serán a partir del 20 de noviembre de 2025. Al parecer, seguirá la misma estructura de cronogramas segmentados por el último dígito del DNI.

Desde entonces, contarán con un plazo de 90 días calendario (19 de enero) para realizar el trámite. Asimismo, la SBS dejó en claro que el valor de la UIT aplicable será el vigente al momento de la solicitud, así como que indicó que las AFP deberán habilitar canales seguros y accesibles para el trámite, también dirigidos para los residentes en el extranjero o que presenten limitaciones físicas, previa validación biométrica y documental. En el caso de las retenciones, solo será aplicable para deudas alimentarias de hasta del 30 % de cada retiro. Por último, la ordenanza señala que si el asegurado no desea desembolsar su dinero lo puede hacer hasta 10 días calendario previos a la fecha programada para cualquiera de los desembolsos comunicándolo por única vez a la AFP.

Cronograma de retiro de la AFP

Pagos Monto Fecha límite Primer desembolso Hasta 1 UIT o S/ 5 350 30 días calendario desde la presentación de la solicitud Segundo desembolso Hasta 1 UIT o S/ 5 350 30 días calendario desde la fecha del primer desembolso Tercer desembolso Hasta 1 UIT o S/ 5 350 30 días calendario desde la fecha del segundo desembolso Cuarto desembolso Hasta 1 UIT (S/ 5 350) o el saldo del monto requerido 30 días calendario desde la fecha del tercer desembolso

¿EN QUÉ AFP ESTOY ASEGURADO ESTE 2025?

Aquellas personas que deseen conocer a qué AFP pertenecen (Integra, Prima, Habitat o Profuturo), la SBS ha dispuesto una página web (LINK) que permite realizar la consulta en simples pasos. Para ello, en primer lugar, el usuario deberá aceptar las condiciones de uso, ingresar su número de DNI y sus datos personales. Luego, tendrá que hacer clic en la opción ‘Buscar’, donde se mostrará toda la información. Este proceso tiene como objetivo proporcionar acceso a información actualizada sobre la cuenta de pensiones, ayudando al usuario a conocer el lugar donde se encuentran sus aportes.