Tras el inicio del 2026, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (AFP) continúan realizando el trámite para acceder al retiro de hasta 4 UIT, equivalente actualmente a S/ 22 000, luego de que la medida fuera aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante el Decreto Supremo n.° 301-2025-EF. Esto se debe gracias al periodo libre establecido en el cronograma de la Asociación de AFP, en la que cualquier asegurado puede presentar por única vez su solicitud sin importar el último dígito de su DNI. De hecho, se anunció una buena noticia para los miles de peruanos que, hasta el momento, no han realizado su solicitud: se ha establecido una nueva fecha para presentar el trámite. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO ES EL ÚLTIMO DÍA PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE RETIRO DE AFP?

El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, reveló que aproximadamente más de 3 millones de afiliados a las AFP han solicitado el retiro de su dinero hasta el momento, lo cual supone una caída del 20 % (S/ 17,900 millones) respecto al periodo previo. Así, pese a que estas cifras son preocupantes para los especialistas, esto representa una gran oportunidad para muchos peruanos para que puedan administrar de manera correcta su dinero a través del ahorro a fin de que puedan tener una pensión digna en el futuro.

De esta manera, en declaraciones para RPP, la Asociación de AFP confirmó una nueva fecha para registrar las solicitudes de retiro de hasta S/ 22 000: este lunes 19 de enero de 2026. Esta prórroga se debe gracias al periodo libre del cronograma, que anteriormente comprendía del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, una etapa en la que todos los afiliados pueden presentar su solicitud sin restricción según el último dígito del DNI. Así, esta última parte de la medida representa una gran oportunidad para muchos afiliados, ya que podrán hacer uso de sus aportes.

¿CUÁNTO ES EL NUEVO MONTO PARA RETIRO DE LA AFP ESTE 2026?

A través del Decreto Supremo n.° 301-2025-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a S/ 5 500 (antes S/ 5 350), que regirá a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Por lo general, esta medida se utiliza para calcular impuestos y tributos, así como para establecer el monto de multas administrativas y servir de referencia en ámbitos tributarios, laborales, judiciales y financieros a lo largo del año. En cuanto al trámite para retirar hasta 4 UIT de las AFP (Profuturo, Prima AFP, AFP Habitat e Integra), los afiliados podrán presentar su solicitud hasta el 19 de enero, según el nuevo cronograma establecido. A continuación, así podrán sacar provecho los asegurados con estos nuevos montos: