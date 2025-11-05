El retiro extraordinario AFP 2025 permite a los afiliados acceder hasta a 4 UIT de su fondo previsional (alrededor de S/21.400). Pero un error al ingresar el número de cuenta bancaria puede frenar el trámite.

Si al revisar tu registro sospechas que colocaste mal tu cuenta, es importante actuar a tiempo y conocer cómo solucionarlo para no perder el depósito. A continuación, te contamos qué debes hacer al respecto.

¿QUÉ SUCEDE SI INGRESAS UN NÚMERO DE CUENTA INCORRECTO?

Cuando el afiliado comete un error al ingresar su cuenta bancaria, la solicitud de retiro puede ser rechazada automáticamente por la AFP o por el banco. Esto ocurre cuando los datos ingresados no cumplen los criterios exigidos: la cuenta está inactiva, pertenece a otra persona, es mancomunada o corresponde a un banco no autorizado. En esos casos, la entidad financiera devuelve la operación y el dinero no se deposita en la cuenta equivocada, lo que retrasa el desembolso hasta que el problema sea corregido.

En la mayoría de casos, el afiliado recibe un correo electrónico notificando el rechazo de la solicitud, con mensajes como “datos bancarios incorrectos” o “cuenta inválida”. Si esto ocurre, la persona aún puede volver a presentar su trámite mientras el periodo oficial de registro siga abierto, según informa Líbero.

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS MÁS FRECUENTES DE RECHAZO BANCARIO?

Entre los errores más comunes detectados por las AFP y bancos destacan:

Colocar el Código de Cuenta Interbancario (CCI) en lugar del número de cuenta corriente o de ahorros.

Ingresar una cuenta mancomunada, es decir, compartida con otra persona.

Registrar una cuenta a nombre distinto al del afiliado titular.

Usar una cuenta de un banco no autorizado o con restricciones para transferencias.

Introducir una cuenta inactiva o bloqueada.

Evitar estos errores al momento de ingresar los datos es clave para no retrasar el proceso de desembolso.

Foto: Freepik

¿CÓMO PUEDES VERIFICAR SI TU SOLICITUD FUE RECHAZADA?

El primer paso es ingresar al portal oficial de tu AFP y revisar el estado de tu trámite. Allí podrás ver si aparece como “en trámite”, “aprobada” o “rechazada”. También conviene revisar el correo electrónico y la bandeja de spam, ya que las AFP suelen comunicar cualquier observación o rechazo por esa vía.

¿QUÉ HACER SI YA DETECTASTE EL ERROR?

Si confirmas que el problema fue un número de cuenta mal ingresado, sigue estos pasos:

Identifica el motivo del rechazo. Revisa la notificación o mensaje recibido. Verifica tu cuenta bancaria. Asegúrate de que sea individual, esté activa y a tu nombre. Corrige la información. Al estar dentro del periodo habilitado, podrás presentar una nueva solicitud. Guarda el comprobante o captura de la nueva solicitud para futuras consultas.

Luego de la corrección, el primer desembolso suele realizarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la aprobación.

¿CÓMO EVITAR FUTUROS ERRORES AL REGISTRAR TU CUENTA?

Antes de ingresar tus datos, revisa cuidadosamente que el número de cuenta sea correcto, que corresponda al tipo de cuenta solicitado (no CCI, salvo que la AFP lo acepte) y que el banco esté entre los autorizados. Un chequeo previo puede evitarte demoras y garantizar que el retiro AFP 2025 llegue sin inconvenientes.