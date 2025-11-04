No cabe duda de que Interbank se ha convertido en una de las instituciones financieras líderes y más grandes del Perú, con decenas de sucursales a nivel nacional. De hecho, ofrece una gran variedad de productos y servicios financieros, tanto para personas como para empresas (PYMEs), en la que destaca su trabajo amigable y ágil. Sin embargo, el banco, que forma parte del conglomerado empresarial Intercorp, ha anunciado diversas modificaciones en las cuentas bancarias de sus miles de clientes, ya que deberán pagar una comisión si no acumulan un monto establecido. Esto ha generado sorpresa entre los usuarios, quienes desean saber los requisitos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO DEBEN PAGAR DE COMISIÓN LOS CLIENTES DE INTERBANK SI NO CUMPLEN UN MONTO MÍNIMO?

Interbank informó que a partir del 1 de junio de 2025 comenzó a aplicar un nuevo esquema que exime del cobro de comisiones por operaciones diarias, siempre que los usuarios mantengan un saldo mínimo determinado. El monto requerido variará en función del promedio mensual que conserve cada cliente en su cuenta, según detalló la entidad financiera.

Es así que, el saldo mínimo de S/ 200 podrá completarse mediante una o varias cuentas, entre las que figuran la alcancía virtual y productos como las cuentas Millonaria, Simple, Sueldo, CTS, Súper Tasa, Depósito a Plazo, Ahorros en Euros y Ahorro Max. A continuación, los otros cambios en las comisiones que estableció el banco:

En Tiendas Interbank, se podrá hacer un depósito libre al mes. Los depósitos o retiros adicionales tendrán un costo de S/ 10.

En Cajeros Global Net, se podrá realizar dos retiros y dos depósitos gratis cada mes. De requerir una operación adicional tendrá una comisión de S/ 3.

Las transferencias interbancarias digitales seguirán siendo gratis para importes menores a S/ 500 y para importes mayores tendrán un costo de S/ 4,5.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL BANCO INTERBANK?

El Banco Internacional del Perú se fundó el 1 de mayo de 1897, e inició sus operaciones el 17 del mismo mes con un Directorio presidido por el Sr. Elías Mujica. Su primer local estuvo ubicado en la calle Espaderos, hoy Jirón de la Unión. En 1934 comenzó el proceso de descentralización administrativa, siendo Chiclayo y Arequipa las primeras agencias en abrirse, seguidas un año después por las de Piura y Sullana.

La política de expansión se intensificó de manera notable en 1942, adquiriendo una propiedad en la Plazuela de la Merced y otra en la calle Lescano, donde se construyó el edificio “Sede La Merced”, cuyos bellos acabados han llevado al Instituto Nacional de Cultura a catalogarlo como Monumento Histórico. En el pasado, el accionariado del banco incluyó capitales vinculados a la agroindustria, como La Fabril S.A. y W.R. Grace Co. En la década de los setenta, el Chemical Bank de Nueva York participó en el accionariado y fue responsable de la gerencia del banco. En 1970, el Banco de la Nación adquiere el mayor porcentaje de las acciones del banco, convirtiéndose de esta forma en miembro de la Banca Asociada del país.