Las molestosas llamadas telefónicas comerciales o también conocidas como llamadas spam se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos ciudadanos todos los días en el país, quienes reciben numerosas llamadas de distintos números telefónicos e incluso, en algunas ocasiones, se oye en silencio o es un vendedor que trata de ofrecer sus productos sin que el usuario haya dado su consentimiento. Ante ello, un nuevo reglamento promovido por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, ha entrado en vigencia a partir de este lunes 31 de marzo, pero algunos especialistas señalan que esta normativa es contraproducente. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA NORMATIVA QUE PROHÍBE LAS LLAMADAS SPAM?

De acuerdo con el abogado y político peruano, Jaime Delgado para La República, la normativa que actualiza la Ley de Protección de Datos Personales Ley N° 29733, que entró en vigencia este lunes 31 de marzo, no lucha contra el spam, sino que lo legaliza, por lo que las llamadas comerciales y publicitarias no autorizadas continuarían con esta experiencia estresante. Por ello, las empresas tendrán que realizar una única comunicación con los usuarios para solicitarles recibir sus llamadas y, en caso de no tener respuesta, no deberán usar su información y no contactarlos por teléfono.

“Prácticamente están legalizando las llamadas spam. En vez de prohibir totalmente estas llamadas que saturan todo el día, están permitiendo a las empresas establecer un primer contacto para que usuarios den su consentimiento para hacer publicidad. Como no contestamos las llamadas, van a seguir insistiendo. Si le decimos no, van a acudir a otras líneas telefónicas para hacer lo mismo”, explicó Delgado.

Asimismo, el especialista señala que el código de protección al consumidor vigente determina que no se podrán realizar llamadas de spam, a menos que el usuario haya dado su consentimiento para recibirlas. Además, consideró que estas compañías han encontrado otras formas legítimas de publicidad y no requieren entrar en la privacidad de la ciudadanía, como en las redes sociales o medios de comunicación.

“Ninguna empresa tiene que hacer llamadas previamente por su propia iniciativa. Están prohibidas. Tú puedes hacer publicidad en medios, redes sociales, radio, periódico, cartel, en lo que quieras, pero tú no tienes derecho a invadir la privacidad de una persona para llamarle directamente a su número personal. Estamos siendo agredidos por delincuencia y adicionalmente están permitiendo a las empresas hacer esto; es un abuso”, sostuvo Delgado.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO RESPETAR EL REGLAMENTO SOBRE LLAMADAS SPAM?

Por otro lado, Dennise Laos, especialista judicial en el Poder Judicial, indicó que los usuarios tienen todo el derecho de mencionarles a las empresas que no desean recibir más llamadas, por lo que en caso de seguir con esta acción, el ciudadano puede proceder a denunciarlos por no respetar el nuevo reglamento. Mientras que la directora de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, María González, precisó que estas compañías podrían recibir una fuerte sanción, dependiendo la magnitud, que va entre de 5 UIT (S/26.750) hasta 50 UIT (S/267.500).

De esta manera, González precisó que la denuncia se puede llevar a cabo de manera presencial o virtual mediante la mesa de partes del Minjus. Aunque criticó que se le imponga a los consumidores la responsabilidad de demostrar que han rechazado las llamadas de spam. “Si te vuelven a llamar, el Indecopi decía que tenías que grabar la llamada para demostrar que ya les dijiste que no. Luego, presentar una denuncia y esperar una resolución. ¿Por qué el consumidor debe asumir esa carga del proceso legal cuando el problema se podría evitar prohibiendo de raíz estas llamadas?“, dijo para La República.