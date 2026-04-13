El Documento Nacional de Identidad (DNI) continúa siendo un elemento fundamental para la identificación de los ciudadanos y la realización de gestiones cotidianas, tanto en entidades privadas —como bancos, centros educativos o clínicas— como en organismos del Estado relacionados con salud, educación y programas de apoyo social. Con el objetivo de impulsar la adopción del DNI electrónico 3.0, el Reniec ha implementado una plataforma en línea que permite gestionar la renovación del documento sin necesidad de acudir físicamente a una oficina. Esta alternativa digital busca simplificar el procedimiento y reducir el tiempo y esfuerzo que normalmente implica el trámite presencial. El proceso virtual es accesible y práctico: el usuario ingresa sus datos, valida su información personal y puede coordinar la entrega de su nuevo documento de identidad. Además, el sistema cuenta con mecanismos de seguridad que protegen la información y aseguran la verificación adecuada de cada solicitud. A continuación, se detallan los pasos y requisitos necesarios para completar la renovación del DNI electrónico de forma correcta y sin inconvenientes.

Mi DNI electrónico ya caducó, ¿puedo renovarlo por internet? El Reniec dice esto

Si ya eres mayor de edad, puedes renovar tu DNI cuando esté vencido o hasta 60 días antes de la fecha de caducidad para evitar contratiempos. Si tuviste DNI azul, migrarás al DNI electrónico. El paso de DNI de menor a adulto es presencial.

Si tienes el DNI azul caduco, migrarás al DNI electrónico: S/ 30.00 al código de tributo 02121. Costo válido hasta el 31 de diciembre del 2026.

Si cuentas con DNIe, haz el pago de S/41.00 con el código 00525 y concepto “renovación de DNI electrónico” . Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente. Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

. Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente. Descarga la app DNI Biofacial en Android o iOS para validar tu identidad y tomarte la foto, después sigue el trámite en la página de Renovación por caducidad del DNI.

En el trámite puedes actualizar domicilio, cambio de decisión de donar órganos y de estado civil de soltero a casado, sin costo adicional.

¿Cómo cambiar tu decisión sobre donar órganos en tu DNI? Así puedes hacerlo

Si en algún momento decidiste modificar tu postura respecto a la donación de órganos y tejidos y quieres que esa elección quede registrada oficialmente en Reniec, puedes solicitar la actualización de tu DNI. Este trámite permite que tu decisión quede consignada de manera formal. Es importante tener en cuenta que cualquier cambio en los datos personales implica la emisión de un nuevo documento, lo que garantiza que la información impresa en tu DNI esté actualizada y refleje con precisión tu voluntad vigente.

Hazlo así en 3 pasos

1) Paga tu trámite

Si tienes DNI azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121 .

con el código de tributo . Si tienes DNI electrónico: S/ 34.00 con el código de tributo 00730.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Solicita tu rectificación

Acércate al Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano e indícale al registrador el trámite que deseas realizar. Él ingresará la información al sistema, emitirá un código de trámite y te indicará la fecha aproximada de entrega (aproximadamente 10 días hábiles ).

3) Recoge tu DNI

Verifica el estado de tu trámite y, cuando tu DNI Electrónico se encuentre en agencia, acércate al lugar donde lo tramitaste para recogerlo.

Si deseas cambiar el lugar de recojo , deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de entrega se ampliará a 15 días hábiles más aproximadamente.

Ten en cuenta que la entrega del DNI Electrónico es personal, ya que debes crear una clave secreta para tu certificado y tu firma digital.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900