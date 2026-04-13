Por Redacción EC

El Documento Nacional de Identidad (DNI) continúa siendo un elemento fundamental para la identificación de los ciudadanos y la realización de gestiones cotidianas, tanto en entidades privadas —como bancos, centros educativos o clínicas— como en organismos del Estado relacionados con salud, educación y programas de apoyo social. Con el objetivo de impulsar la adopción del DNI electrónico 3.0, el Reniec ha implementado una plataforma en línea que permite gestionar la renovación del documento sin necesidad de acudir físicamente a una oficina. Esta alternativa digital busca simplificar el procedimiento y reducir el tiempo y esfuerzo que normalmente implica el trámite presencial. El proceso virtual es accesible y práctico: el usuario ingresa sus datos, valida su información personal y puede coordinar la entrega de su nuevo documento de identidad. Además, el sistema cuenta con mecanismos de seguridad que protegen la información y aseguran la verificación adecuada de cada solicitud. A continuación, se detallan los pasos y requisitos necesarios para completar la renovación del DNI electrónico de forma correcta y sin inconvenientes.