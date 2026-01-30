Desde que el 19 de enero se abrió el proceso de inscripción en línea para la matrícula digital 2026, el Ministerio de Educación mantiene su portal habilitado para recibir solicitudes. Aunque al inicio se presentaron problemas técnicos debido al volumen de usuarios, la plataforma sigue funcionando para que las familias puedan asegurar una plaza en la educación pública antes de que concluya el plazo establecido por la normativa.

Seguir el cronograma oficial es clave para impedir que las vacantes en colegios públicos se agoten. Por ello, resulta esencial que las familias gestionen la inscripción con tiempo, de modo que los equipos directivos puedan revisar y validar la información sin contratiempos. A continuación, te explicamos las fechas límite, el proceso simplificado y los pasos siguientes para asegurar la incorporación de tus hijos al año escolar 2026.

Minedu confirma el plazo final para la matrícula digital 2026: ¿cuál es la fecha límite?

El cronograma establecido por las autoridades educativas indica que el periodo para enviar los formularios de solicitud culminará definitivamente el miércoles 28 de enero. Es vital realizar esta acción antes de la fecha mencionada, pues inmediatamente después se iniciará la etapa de verificación de datos por parte de los directivos. Una vez superada esta fase, el sistema se encargará de distribuir las plazas disponibles entre los postulantes que cumplan con todos los requerimientos.

¿Cómo se realiza el registro de manera correcta?

Efectuar el trámite es sencillo si se siguen estas instrucciones básicas para asegurar que la información llegue correctamente al sistema:

Entra a la página de matrícula digital y elige la opción para generar un usuario nuevo.

Ingresa los datos de identidad del apoderado, incluyendo un correo electrónico vigente y su número telefónico.

Registra la información personal del estudiante y verifique el vínculo familiar.

Guarde las credenciales tras confirmar el envío exitoso de la ficha.

¡Minedu lo hace oficial! En esta fecha serán las vacaciones escolares en 2026

Bajo ese contexto, la cartera de Educación dio a conocer el cronograma oficial del año, donde se detallan los momentos clave del desarrollo formativo y los periodos de descanso previstos. Esta planificación facilita que madres, padres y personal docente de todo el país puedan coordinar con anticipación y organizar mejor el proceso educativo. A continuación, se presenta la información esencial sobre el tema.

Mediante una disposición normativa identificada como Resolución Ministerial 501-2025, la autoridad educativa del país aprobó el cronograma que regirá durante 2026 para instituciones estatales y particulares en todo el territorio. La medida introduce una organización orientada a equilibrar la formación en aula con las tareas administrativas, estableciendo 36 periodos de actividad académica enfocados en la enseñanza y el desarrollo de habilidades del alumnado, junto con 8 intervalos de gestión destinados al trabajo interno de directores y profesores, orientados a la planificación, revisión de metas y mejora pedagógica, sin participación estudiantil.

De esta manera, según Minedu, las clases escolares inician el lunes 16 de marzo y finalizan el viernes 18 de diciembre del presente año. Además, las primeras vacaciones escolares se darán del 18 al 22 de mayo, en la que se suspenden las clases escolares, pero el personal docente y directivo deberá asistir a las instituciones educativas, con el fin de participar en jornadas de capacitación pedagógica, evaluación de avances y planificación de las siguientes etapas del Año Escolar 2026, conforme indica el ciclo lectivo. A continuación, te presentamos el cronograma del calendario escolar:

Gestión (Planificación previa) - Bloque 1: 2 al 13 de marzo

Primer periodo de clases - Bloque 2: 16 de marzo al 15 de mayo

Gestión (Evaluación intermedia) - Bloque 3: 18 al 22 de mayo

Segundo periodo de clases - Bloque 4: 25 de mayo al 24 de julio

Gestión (Vacaciones estudiantiles) - Bloque 5: 27 de julio al 7 de agosto

Tercer periodo de clases - Bloque 6: 10 de agosto al 9 de octubre

Gestión (Ajustes pedagógicos) - Bloque 7: 12 al 16 de octubre

Cuarto periodo de clases - Bloque 8: 19 de octubre al 18 de diciembre

Gestión (Cierre administrativo) - Bloque 9: 21 al 31 de diciembre