El Nombramiento Docente es un proceso impulsado por el Ministerio de Educación (Minedu) que busca brindar a miles de profesores titulados o licenciados en educación la oportunidad de acceder a una plaza estable en instituciones públicas, con el objetivo de incorporarse a la Carrera Pública Magisterial (CPM). De esta manera, el concurso cuenta con dos periodos: una etapa nacional y una fase descentralizada, donde se evaluará conocimientos, expedientes y hasta una entrevista personal. Precisamente, se actualizó las fechas de pruebas y resultados para los concursos a través de un cronograma oficial. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

CRONOGRAMA ACTUALIZADO PARA LA PRUEBA DEL NOMBRAMIENTO DOCENTE 2025

A través de la Resolución Viceministerial n.º 097-2025-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano, se estableció que se realizó el proceso de inscripción de postulantes desde el 15 al 28 de mayo de 2025. En cuanto al Concurso de Ingreso a la CPM – Cetpro y el Concurso de Ascenso 2025 en Educación Básica, la relación de locales de evaluación será publicada el 10 de noviembre del presente año. Así, los maestros deberán rendir la Prueba Nacional el próximo 23 de noviembre de 2025, revelándose los resultados preliminares el 5 de diciembre de 2025. De esta manera, los aspirantes tendrán la posibilidad de presentar sus reclamos respecto al puntaje alcanzado entre el 6 y el 12 de diciembre de 2025.

Sin embargo, eso no es todo, ya que los resultados oficiales se sabrán recién el 18 de diciembre de 2025. En el caso de la fase descentralizada, que contempla la actualización del legajo personal y la verificación de requisitos, se llevará a cabo entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Por último, la lista de ganadores será publicada el 5 de febrero, mientras que las resoluciones se emitirán entre el 9 y el 12 del mismo mes. El ascenso tendrá vigencia a partir del 1 de marzo de 2026, lo cual permitirá formar parte de un grupo de más de 400 000 docentes que han sido evaluados desde el 2014. Por último, el Minedu recordó que cualquier modificación en el cronograma será comunicada mediante su portal institucional, además de las Direcciones Regionales de Educación y las UGEL, a fin de asegurar transparencia y confianza en el proceso de selección docente.

¿CÓMO DENUNCIAR LOS ABUSOS COMETIDOS POR UN PROFESOR, SEGÚN MINEDU?

El jefe de la Dirección Técnico Normativa de Docentes (DITEN) del Ministerio de Educación (Minedu), Andrés Izaguirre, brindó una entrevista para la Agencia Andina, donde explicó que los padres de familia y estudiantes tienen toda la facultad de denunciar alguna falta grave, como acoso sexual, abuso de autoridad o faltas éticas, cometido por algún docente de la institución. Según el funcionario público, en caso de que opten por un proceso administrativo, se debe informar sobre lo ocurrido dentro de las primeras 24 horas de lo ocurrido y luego realizar la denuncia por medio de un oficio al director del colegio.

Luego de que el centro educativo conozca sobre el caso deberán presentarlo a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para que se tomen las medidas correspondientes, como la separación preventiva del profesor. A su vez, el hecho debe notificarse al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones del caso. Por otro lado, si se decide realizar la denuncia judicialmente, la Fiscalía debe recibir el expediente o documentos de lo sucedido con el objetivo de que se inicie con las diligencias. De esta manera, si se determina la culpabilidad, el docente recibirá un “bloqueo” de sus funciones.

Es decir, el personal educativo no podrá ejercer su profesión en cualquier otro colegio del país y además será desvinculado de por vida del Minedu. Sin embargo, si el maestro denunciado resulta absuelto de las acusaciones, se procederá a levantar las medidas preventivas en su contra. “No se debe callar ni tampoco reunirse con el docente para conversar y trata de solucionar el problema. Eso se debe dilucidar mediante la investigación. La obligación es dar a conocer el hecho en las primeras 24 horas, sino también existe responsabilidad administrativa para el director“, dijo Izaguirre para dicho medio.